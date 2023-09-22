Re: «Верблюд нюхал рельсы и линял» - содержание школьного...

Отправлено: - 16:23

ой а вони то было в пабликах

российские телеграм каналы постили данный ролик с припиской "воот смотрите что дети в Казахстане изучают хи-хи-хи-хи,какой колхоз "

мемчики

приколюхи создавали на его основе



и тут бац оказалось что текст написан советским детским писателем да еще к тому же русскоязычным (так скажем)

сразу тишина...........

языки сразу прикусили

заткнулись

и текст стразу каким то умным и выверенным им показался

не ну а че? советский детский писатель фигни написать не мог

слышите как поэтично звучат эти строки? "верблюд нюхал рельсы и линял"!! красота! надо и в российские учебники это внести это же шедевр!

а тех кто потешался к стенке! ой тоесть к доске, пусть наизусть учат всего снигерева)))



так и живем