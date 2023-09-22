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Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47598
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:01
Фейковое видео о перестрелке между российскими и казахстанскими пограничниками наделало шума по всей стране. На пятую точку присела большая часть жителей приграничных регионов, некоторые начали праздновать. Что породило сие брожение говен в головах?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 344
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:01
Куда ставить лайки? (дорогая редакция, ну блин хоть смайлик лайка прикрутите к форуму....)
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:16
Я не пойму, где тут сарказм, а где автор на полном серьёзе говорит
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:19
Цитата:
Вот это выражение - сарказм, или серьёзно? Не зная личного отношения автора - сложно понять
то когда немного ослабили кандалы
Вот это выражение - сарказм, или серьёзно? Не зная личного отношения автора - сложно понять
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:21
Цитата:
Ну тут даже не важно, сарказм или нет - смешно при любом раскладе
чтобы сохранить достижения.
Ну тут даже не важно, сарказм или нет - смешно при любом раскладе
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1288
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:22
Цитата:
Согласен,классная статья
5555:
Куда ставить лайки?
Куда ставить лайки?
Согласен,классная статья
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:23
Цитата:
А кто кого завоевал?
негативно отзываться об завоевателях,
А кто кого завоевал?
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:25
Цитата:
Хороший совет блогерам-инфлюенсерам
Так что ещё раз: Подумайте о своем будущем, набрали в рот воды и молча до тех пор пока ситуация сама не разрешится...
Хороший совет блогерам-инфлюенсерам
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:45
Цитата:
А ещё нельзя стоять под стрелой подъемного крана, но если сильно-сильно хочется, то можно.
Категорически, ни в коем случае, до этих пор - нельзя изводить имперский язык, образование
А ещё нельзя стоять под стрелой подъемного крана, но если сильно-сильно хочется, то можно.
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:47
Цитата:
Если сильно-сильно хочется, то можно
ЗАПРЕЩЕНО - переименовывать города и улицы построенные империей в своих колониях
Если сильно-сильно хочется, то можно
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 10:49
Цитата:
О ком речь?
не забывая, что при власти назначенцы империи.
О ком речь?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1288
Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 11:14
Цитата:
Ну а с др стороны ведь некого и ставить было. Ну вот позже вырос и пробился назарбаев,а что в итоге мы получили? Свой же родной,а уничтожил всё хорошее и будущее отнял. Так что не знаешь имперец или свой луше/хуже.
maxsaf:
не забывая, что при власти назначенцы империи.
не забывая, что при власти назначенцы империи.
Ну а с др стороны ведь некого и ставить было. Ну вот позже вырос и пробился назарбаев,а что в итоге мы получили? Свой же родной,а уничтожил всё хорошее и будущее отнял. Так что не знаешь имперец или свой луше/хуже.
Ж
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 34
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 11:16
Хорошая статья, в стиле стендап (рассказ мужа о том как выживать при жене). Шутка топ 'Код:
'
Ж
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 34
Re: Дурака нужно напугать, и все ошибки он совершит сам
Отправлено: 22.09.23 - 11:18
Шутка "сырьевой колонии высокоразвитых стран".
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