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≡ ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47598
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 22.09.23 - 10:12
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Министр сельского хозяйства РК Айдарбек САПАРОВ 21 сентября прибыл в Костанайскую область, где встретился с руководителями агроформирований и ответил на их вопросы, сообщает пресс-служба акима региона. Визит прошел без присутствия местных СМИ.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
357
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 10:12
#1
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Чёй-то наш аким, сначала без намордника, потом везде с намордником? Кусаться начал?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1288
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 10:31
#2
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Мда,наши самые бедные крестьяне.. А почем у др бизнесам нет такой поддержки?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4836
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 13:03
#3
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Цитата:
Сабыр:
др бизнесам нет такой поддержки?


У всех есть гос.дотации и субсидии: - нефтянники и газовики её получают; банкиры - тоже, кстати- даже больше всех; машиностроители - вообще купаются в гос.деньгах; крупные торговые сети - субсидируются на предмет процентной ставки льготных государственных кредитов;
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