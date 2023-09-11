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Жив,курилка? (выражение, с давних времён употребляемое по отношению к людям, которые, по общему мнению, прекратили свою деятельность, куда-то пропали, исчезли, умерли, а на самом деле живы и заняты прежним деломДобавлю музыки. "Вернись!" Об отце, ушедшем из семьи к другой женщине...Актуально для всех времён и народовВернись, вернись, умоляюВернись, вернись, не ради меня, отецВернись, вернись, вернись ради материВернись, вернись, она умирает без тебяЯ очень хорошо знаю, как она хороша, та девушкаРади которой ты забыл свою семьюЯ не собиралась тебя судитьНо чтоб тебя вернуть...Кажется, что ее любовь держит твою душуВеришь ли ты, что она стоит любви твоей жены,Которая разделила твою судьбуИ не отпускала твою руку?