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≡ Видишь надпись - возьми баллончик! Реклама «синтетики» возмущает старшее поколение и разрушает жизни молодого. Что делать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47592
Видишь надпись - возьми баллончик! Реклама «синтетики» возмущает старшее поколение и разрушает жизни молодого. Что делать?
Отправлено: 21.09.23 - 14:47
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Пользователь «Александр работа» откровенно пишет в Telegram - нужно распространять наркотики, обещая $1000 в неделю. Судя по количеству настенных надписей в Костанае, очень многие горожане согласились на подобные предложения. В результате одни попадают на скамью подсудимых, другие - на больничную койку. Можно ли противостоять повсеместному злу?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3220
Re: Видишь надпись - возьми баллончик! Реклама «синтетики»...
Отправлено: 21.09.23 - 14:47
#1
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Цитата:
Тысяча и одна видеокамера


Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1433
Re: Видишь надпись - возьми баллончик! Реклама «синтетики»...
Отправлено: 21.09.23 - 14:52
#2
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Цитата:
Видишь надпись - возьми баллончик! Реклама «синтетики» возмущает старшее поколение и разрушает жизни молодого. Что делать?

Источник:
да выдавайте активным пенсионерам баллончики...они как Свидетели Иеговы замордуют любого наркомана
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1433
Re: Видишь надпись - возьми баллончик! Реклама «синтетики»...
Отправлено: 21.09.23 - 14:54
#3
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А ещё лучше создавать фейковые страницы и доставить проблемы наркоманам..которые в пустую будут закидывать деньги
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31181
Re: Видишь надпись - возьми баллончик! Реклама «синтетики»...
Отправлено: 21.09.23 - 15:57
#4
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Цитата:
Сейчас они - подсудимые на процессе по делу о распространении наркотиков в крупном размере. Плачут навзрыд

Ладно чесать то.
Никто там не плачет и никого не садят практически.
Повыли немного, отпустили.
А для того, чтобы на работу не устраивались, найдите всем достойную работу не менее пяти тысяч ойро, как в нормальных развитых странах, а не занимайтесь мировыми понтами по закрашиванию надписей..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13167
Видишь надпись - возьми баллончик! Реклама «синтетики» возмущает старшее поколение и разрушает жизни молодого. Что делать?
Отправлено: 21.09.23 - 16:28
#5
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Цитата:
111: как в нормальных развитых странах, а не занимайтесь мировыми понтами по закрашиванию надписей..
Вот тут я с Мариком согласен . Толку нету от закрашивания.. Рядом ночью появится новая надпись. Так и будите бегать друг за другом пока краска в магазине незакончится)
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1811
Видишь надпись - возьми баллончик! Реклама «синтетики» возмущает старшее поколение и разрушает жизни молодого. Что делать?
Отправлено: 21.09.23 - 16:48
#6
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Цитата:
111:
Повыли немного, отпустили.

Пока не отпустили. И да - много слез на процессе
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