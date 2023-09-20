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≡ Дело судьи Дарбаева - Бывшие судьи вновь не явились на уголовный процесс в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47592
Дело судьи Дарбаева - Бывшие судьи вновь не явились на уголовный процесс в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 20:00
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На этот раз не только Дарбаев, но и гособвинитель настаивал на том, чтобы Дудина и Смолина допросили в суде. "Считаю необходимым допросить их непосредственно в суде, так как их показания важны для дела", - сказал прокурор Танат ТАСОВ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1433
Re: Дело судьи Дарбаева - Бывшие судьи вновь не явились на...
Отправлено: 20.09.23 - 20:00
#1
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Цитата:
- Речь шла о том, что я застрял в Испании на полтора месяца, - ответил потерпевший Корнеев. - Не мог получить документы из-за украинской войны.

Источник:

откуда у этого человека такие деньги? правильно природаохрана выставила иск! строймвтериал в виде строительного песка безотчётно разбазаривался на право и налево
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raem
§ raem
(Пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
15
Re: Дело судьи Дарбаева - Бывшие судьи вновь не явились на...
Отправлено: 20.09.23 - 22:45
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

У него поди там недвижимость
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1433
Re: Дело судьи Дарбаева - Бывшие судьи вновь не явились на...
Отправлено: 21.09.23 - 10:24
#3
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Цитата:
raem:
У него поди там недвижимость

Скорее всего он и природоохрану купил потому что они не особо в суде распинались.. и вообще там всё так мутно что назрело время и антикору заняться этим делом
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1283
Re: Дело судьи Дарбаева - Бывшие судьи вновь не явились на...
Отправлено: 21.09.23 - 11:51
#4
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"Корнеев - Не мог получить документы из-за украинской войны"
Простите,а где взаимосвязь? Испания-Украина-РК. Или он гражданство меняет на Украинское? Врятли.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4835
Re: Дело судьи Дарбаева - Бывшие судьи вновь не явились на...
Отправлено: 21.09.23 - 14:16
#5
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По ходу, этот Смолин - не приедет обратно: - придумает тысяча причин.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1433
Re: Дело судьи Дарбаева - Бывшие судьи вновь не явились на...
Отправлено: 21.09.23 - 14:57
#6
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Цитата:
ACROS:
По ходу, этот Смолин - не приедет обратно: - придумает тысяча причин.

Потому что рыльце в пушку...
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