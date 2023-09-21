Отправлено: - 15:57

Сейчас они - подсудимые на процессе по делу о распространении наркотиков в крупном размере. Плачут навзрыд

Цитата:Ладно чесать то.Никто там не плачет и никого не садят практически.Повыли немного, отпустили.А для того, чтобы на работу не устраивались, найдите всем достойную работу не менее пяти тысяч ойро, как в нормальных развитых странах, а не занимайтесь мировыми понтами по закрашиванию надписей..