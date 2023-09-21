НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Полиция намерена установить в Костанае 1000 видеокамер,...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47592
Полиция намерена установить в Костанае 1000 видеокамер,...
Отправлено: 21.09.23 - 13:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция намерена установить в Костанае 1000 видеокамер, чтобы ловить распространителей рекламы синтетических наркотиков. Будете ли вы помогать стражам порядка в этой борьбе?
Результаты опроса

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1322
Re: Полиция намерена установить в Костанае 1000 видеокамер,...
Отправлено: 21.09.23 - 13:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В закрашивании вообще никакого смысла нет. Тем более, что это борьба со следствием, а не причиной. Те, кому надо, и без подсказки на стенах знают куда заходить.

Гораздо проще и эффективнее блокировать все эти сайты и паблики - полиция должна работать с хостерами, социальными сетями, передавать им данные, чтобы они блокировали аккаунты создателей. Это гораздо более действенный метод с эффектом сразу на несколько стран, а не на 2-3 закрашенных стены.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS