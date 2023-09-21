Re: Полиция намерена установить в Костанае 1000 видеокамер,...

Отправлено: - 13:23

В закрашивании вообще никакого смысла нет. Тем более, что это борьба со следствием, а не причиной. Те, кому надо, и без подсказки на стенах знают куда заходить.



Гораздо проще и эффективнее блокировать все эти сайты и паблики - полиция должна работать с хостерами, социальными сетями, передавать им данные, чтобы они блокировали аккаунты создателей. Это гораздо более действенный метод с эффектом сразу на несколько стран, а не на 2-3 закрашенных стены.