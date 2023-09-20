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На этот раз не только Дарбаев, но и гособвинитель настаивал на том, чтобы Дудина и Смолина допросили в суде. "Считаю необходимым допросить их непосредственно в суде, так как их показания важны для дела", - сказал прокурор Танат ТАСОВ.