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≡ "Возникли проблемы с задвижками" - Сроки подачи горячей воды в десятки домов Рудного вновь отодвинули
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47590
"Возникли проблемы с задвижками" - Сроки подачи горячей воды в десятки домов Рудного вновь отодвинули
Отправлено: 21.09.23 - 08:57
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Без горячей воды остаются 59 многоквартирных домов. Ранее директор ТОО "Рудненские тепловые сети" Олег АБЫЛКАИРОВ обещал, что завершит ремонтные работы до 20 сентября. Сегодня он озвучил новый срок - понедельник, 25 сентября.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1106
Re: "Возникли проблемы с задвижками" - Сроки подачи...
Отправлено: 21.09.23 - 08:57
#1
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А я сразу сказал, что Акиму Рудного доверять нельзя. Не помню случая, чтобы названные им сроки соблюдались, будь то отопление или газ.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1283
Re: "Возникли проблемы с задвижками" - Сроки подачи...
Отправлено: 21.09.23 - 10:19
#2
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Вот так алматинская фирма,без Родины и флага,и с пустым складом влезла в конкурс,а люди теперь сидят 3 месяца без воды. Судись с ними или не судись,а коррупция жрёт нас изнутри..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19441
"Возникли проблемы с задвижками" - Сроки подачи горячей воды в десятки домов Рудного вновь отодвинули
Отправлено: 21.09.23 - 10:29
#3
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Цитата:
Сабыр:
Вот так алматинская фирма,без Родины и флага,и с пустым складом влезла в конкурс

А разве нельзя условия тендера составить так, чтобы всякие ноунеймы без увесистого портфолио и убедительного бэкграунда не могли даже заявку подать на участие?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19441
Re: "Возникли проблемы с задвижками" - Сроки подачи...
Отправлено: 21.09.23 - 10:34
#4
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Цитата:
Директор теплосетей отметил, что тендер провели в апреле, но из-за судебного процесса заключили договор только в июле.

Кто провел тендер?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1283
"Возникли проблемы с задвижками" - Сроки подачи горячей воды в десятки домов Рудного вновь отодвинули
Отправлено: 21.09.23 - 10:35
#5
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Цитата:
maxsaf:
нельзя условия тендера составить

Когда есть Саке/Маке любые условия.. Вы же знаете как у нас.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19441
"Возникли проблемы с задвижками" - Сроки подачи горячей воды в десятки домов Рудного вновь отодвинули
Отправлено: 21.09.23 - 10:37
#6
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Цитата:
Сабыр:
Когда есть Саке/Маке любые условия.. Вы же знаете как у нас.

Я знаю, что в соседней теме антикор набирает волонтеров. И каждый, кому не пофиг, кто понимает, откуда все беды - должен туда записаться.
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