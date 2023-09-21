Отправлено: - 10:37

Сабыр:

Когда есть Саке/Маке любые условия.. Вы же знаете как у нас.

Цитата:Я знаю, что в соседней теме антикор набирает волонтеров. И каждый, кому не пофиг, кто понимает, откуда все беды - должен туда записаться.