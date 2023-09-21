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"Возникли проблемы с задвижками" - Сроки подачи горячей воды в десятки домов Рудного вновь отодвинули
"Возникли проблемы с задвижками" - Сроки подачи горячей воды в десятки домов Рудного вновь отодвинули
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