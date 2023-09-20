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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:32
Цитата:
Хотите себе идею закона перенять?
111:
Кстати ты перед ними тоже становишься на колени там? Не в смысле просто так, но вроде закон такой у вас..
Кстати ты перед ними тоже становишься на колени там? Не в смысле просто так, но вроде закон такой у вас..
Хотите себе идею закона перенять?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:33
Цитата:
То есть ты еврей?
У нас по отцу..
maxsaf:
Разумеется, наша с тобой прабабушка оттуда, просто ты по материнской линии родство и за родство то не считаешь
Разумеется, наша с тобой прабабушка оттуда, просто ты по материнской линии родство и за родство то не считаешь
То есть ты еврей?
У нас по отцу..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:34
Цитата:
Нет, я атеист, у нас по ДНК
111:
То есть ты еврей? У нас по отцу..
То есть ты еврей? У нас по отцу..
Нет, я атеист, у нас по ДНК
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:34
Цитата:
Просто не хватает афроамериканцев, а там посмотрим, кто в этом доме хозяин.
А раз из не хватает, значит что мы кыпшаки..
maxsaf:
Хотите себе идею закона перенять?
Хотите себе идею закона перенять?
Просто не хватает афроамериканцев, а там посмотрим, кто в этом доме хозяин.
А раз из не хватает, значит что мы кыпшаки..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:35
Цитата:
Ты чё, уже накатил?
111:
Просто не хватает афроамериканцев, а там посмотрим, кто в этом доме хозяин. А раз из не хватает, значит что мы кыпшаки..
Просто не хватает афроамериканцев, а там посмотрим, кто в этом доме хозяин. А раз из не хватает, значит что мы кыпшаки..
Ты чё, уже накатил?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:36
Цитата:
Это как?
Ты не веришь своей жене и сдаешь днк на предмет отцовства?
Ну..
Скажу, мне такие свободные отношения со своей кухаркой, не по разуму .
maxsaf:
Нет, я атеист, у нас по ДНК
Нет, я атеист, у нас по ДНК
Это как?
Ты не веришь своей жене и сдаешь днк на предмет отцовства?
Ну..
Скажу, мне такие свободные отношения со своей кухаркой, не по разуму .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:37
Цитата:
Нет, на афроамериканцев, ни в коем случае, они ведь братья тебе..
maxsaf:
Ты чё, уже накатил?
Ты чё, уже накатил?
Нет, на афроамериканцев, ни в коем случае, они ведь братья тебе..
(Полноправные пользователи)
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- 2358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:37
Цитата:
А что, все они твои?
111:
Ну.. Скажу, мне такие свободные отношения со своей кухаркой, не по разуму .
Ну.. Скажу, мне такие свободные отношения со своей кухаркой, не по разуму .
А что, все они твои?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:38
Цитата:
Ты если выпил - иди лучше спать, завтра приходи
111:
Это как? Ты не веришь своей жене и сдаешь днк на предмет отцовства? Ну.. Скажу, мне такие свободные отношения со своей кухаркой, не по разуму .
Это как? Ты не веришь своей жене и сдаешь днк на предмет отцовства? Ну.. Скажу, мне такие свободные отношения со своей кухаркой, не по разуму .
Ты если выпил - иди лучше спать, завтра приходи
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:39
Цитата:
Ну как по ДНК?
У тебя сын, и ты требуешь ДНК?
У жены?
Это вообще как понимать?
maxsaf:
Ты если выпил - иди
Ты если выпил - иди
Ну как по ДНК?
У тебя сын, и ты требуешь ДНК?
У жены?
Это вообще как понимать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:42
Цитата:
Сделаешь ДНК тест, докажешь всем, что ты потомок Чингизхана, найдешь всю свою родню в Монголии а потом будешь писать объяснительную - что твои предки сделали с коренными жителями Казахстана. Все просто
111:
Ну как по ДНК? Это вообще как понимать?
Ну как по ДНК? Это вообще как понимать?
Сделаешь ДНК тест, докажешь всем, что ты потомок Чингизхана, найдешь всю свою родню в Монголии а потом будешь писать объяснительную - что твои предки сделали с коренными жителями Казахстана. Все просто
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:53
Цитата:
Ты все, спать ушел или сурпу помешать для беша? Спокойной ночи. Ну или приятного аппетита
111:
Ты все, спать ушел или сурпу помешать для беша? Спокойной ночи. Ну или приятного аппетита
s
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:54
Комментарий проходит проверку.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.23 - 00:00
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.23 - 00:53
Цитата:
Ну всё, надо собирать чемоданы
За три года в туристическую отрасль Казахстана привлекли 4 миллиарда долларов инвестиций. Такие данные представила пресс-служба Министерства туризма и спорта, передает Tengritravel.kz.
Ну всё, надо собирать чемоданы
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