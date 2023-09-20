НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 650 из 650«1...648649650
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19435
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:32
#9736
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Кстати ты перед ними тоже становишься на колени там? Не в смысле просто так, но вроде закон такой у вас..

Хотите себе идею закона перенять? :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31177
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:33
#9737
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Разумеется, наша с тобой прабабушка оттуда, просто ты по материнской линии родство и за родство то не считаешь

То есть ты еврей?
У нас по отцу..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19435
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:34
#9738
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
То есть ты еврей? У нас по отцу..

Нет, я атеист, у нас по ДНК :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31177
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:34
#9739
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хотите себе идею закона перенять?

Просто не хватает афроамериканцев, а там посмотрим, кто в этом доме хозяин.
А раз из не хватает, значит что мы кыпшаки..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19435
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:35
#9740
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Просто не хватает афроамериканцев, а там посмотрим, кто в этом доме хозяин. А раз из не хватает, значит что мы кыпшаки..

Ты чё, уже накатил? :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31177
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:36
#9741
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нет, я атеист, у нас по ДНК

Это как?
Ты не веришь своей жене и сдаешь днк на предмет отцовства?
Ну..
Скажу, мне такие свободные отношения со своей кухаркой, не по разуму .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31177
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:37
#9742
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ты чё, уже накатил?

Нет, на афроамериканцев, ни в коем случае, они ведь братья тебе..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:37
#9743
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну.. Скажу, мне такие свободные отношения со своей кухаркой, не по разуму .

А что, все они твои?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19435
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:38
#9744
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это как? Ты не веришь своей жене и сдаешь днк на предмет отцовства? Ну.. Скажу, мне такие свободные отношения со своей кухаркой, не по разуму .

Ты если выпил - иди лучше спать, завтра приходи :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31177
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:39
#9745
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ты если выпил - иди

Ну как по ДНК?
У тебя сын, и ты требуешь ДНК?
У жены?
Это вообще как понимать?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19435
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:42
#9746
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну как по ДНК? Это вообще как понимать?

Сделаешь ДНК тест, докажешь всем, что ты потомок Чингизхана, найдешь всю свою родню в Монголии а потом будешь писать объяснительную - что твои предки сделали с коренными жителями Казахстана. Все просто :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19435
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:53
#9747
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Ты все, спать ушел или сурпу помешать для беша? Спокойной ночи. Ну или приятного аппетита :lol:
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 23:54
#9748
Комментарий проходит проверку.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.23 - 00:00
#9749
Комментарий проходит проверку.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19435
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.23 - 00:53
#9750
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За три года в туристическую отрасль Казахстана привлекли 4 миллиарда долларов инвестиций. Такие данные представила пресс-служба Министерства туризма и спорта, передает Tengritravel.kz.

Ну всё, надо собирать чемоданы :-)
Профайл
Страница 650 из 650«1...648649650
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS