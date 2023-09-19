Отправлено: - 11:23

родом из Шанхая2022:

таб.Менделеева ни заводов не говорю

Цитата:Опять стенания, цепями лязгаем, может пепла подвезти, чтобы голову посыпать? Ясно и чётко написано 2 завода, коллектив будет около 1000 человек. Я уже писал давно объявления возле подъезда висят о наборе на Камлит. Нет бы порадоваться, так начинается. Тут налицо точная организация между учебным заведением и будущим производством,завод строится и будущие кадры себе подготавливает, что не так? То что бюрократическая организация государства тяжело поворачивается это во всём мире так. Поэтому Камлит и подарил лабораторию, потому что кровно заинтересован в кадрах, тем более такого производства у нас не было и специалистов нет. Мишаня правильно сказал, капиталист денежки считает и думает наперёд.Тем более основной акционер из Австрии, был раньше Камаз, да весь вышел, уж не знаю по какой причине