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«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47586
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 19:31
- В лаборатории в миниатюре происходит то же самое, что и на самом заводе, - пояснил директор колледжа. - Да, конечно, тут используется специальный легкоплавкий сплав, это маленькие детали, но принцип работы максимально приближен к реальности.
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«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 01:21
Цитата:
Да, все прлще, ты опять выступаешь в роли провокатора, которому интересно, кто у студентиков их папы и мамы.
Это вопрос постели.
Для меня он неприемлем.
К твоему сожалению.
Подглядывать за условно Галкиным, кто же он, нет для меня смысла.
maxsaf:
Все проще - нет ответа
Все проще - нет ответа
Да, все прлще, ты опять выступаешь в роли провокатора, которому интересно, кто у студентиков их папы и мамы.
Это вопрос постели.
Для меня он неприемлем.
К твоему сожалению.
Подглядывать за условно Галкиным, кто же он, нет для меня смысла.
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 01:26
Цитата:
Я вижу картинку, у меня по ней вопросы. Получается провокатор - фотограф
111:
Да, все прлще, ты опять выступаешь в роли провокатора,
Да, все прлще, ты опять выступаешь в роли провокатора,
Я вижу картинку, у меня по ней вопросы. Получается провокатор - фотограф
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2860
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 20.09.23 - 11:23
Цитата:
Опять стенания, цепями лязгаем, может пепла подвезти, чтобы голову посыпать? Ясно и чётко написано 2 завода, коллектив будет около 1000 человек. Я уже писал давно объявления возле подъезда висят о наборе на Камлит. Нет бы порадоваться, так начинается. Тут налицо точная организация между учебным заведением и будущим производством,завод строится и будущие кадры себе подготавливает, что не так? То что бюрократическая организация государства тяжело поворачивается это во всём мире так. Поэтому Камлит и подарил лабораторию, потому что кровно заинтересован в кадрах, тем более такого производства у нас не было и специалистов нет. Мишаня правильно сказал, капиталист денежки считает и думает наперёд.Тем более основной акционер из Австрии, был раньше Камаз, да весь вышел, уж не знаю по какой причине
родом из Шанхая2022:
таб.Менделеева ни заводов не говорю
таб.Менделеева ни заводов не говорю
Опять стенания, цепями лязгаем, может пепла подвезти, чтобы голову посыпать? Ясно и чётко написано 2 завода, коллектив будет около 1000 человек. Я уже писал давно объявления возле подъезда висят о наборе на Камлит. Нет бы порадоваться, так начинается. Тут налицо точная организация между учебным заведением и будущим производством,завод строится и будущие кадры себе подготавливает, что не так? То что бюрократическая организация государства тяжело поворачивается это во всём мире так. Поэтому Камлит и подарил лабораторию, потому что кровно заинтересован в кадрах, тем более такого производства у нас не было и специалистов нет. Мишаня правильно сказал, капиталист денежки считает и думает наперёд.Тем более основной акционер из Австрии, был раньше Камаз, да весь вышел, уж не знаю по какой причине
(Пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 27
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 20.09.23 - 11:53
Цитата:
И это очень продуктивно ! В СССР такое предприятие называлось базовым, отношения регламентировались договором о взаимодействии ПТУ и предприятия, так что заинтересованность обеих сторон была очень высокая
saba:
Тут налицо точная организация между учебным заведением и будущим производством,завод строится и будущие кадры себе подготавливает,
Тут налицо точная организация между учебным заведением и будущим производством,завод строится и будущие кадры себе подготавливает,
И это очень продуктивно ! В СССР такое предприятие называлось базовым, отношения регламентировались договором о взаимодействии ПТУ и предприятия, так что заинтересованность обеих сторон была очень высокая
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 505
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 20.09.23 - 19:44
Цитата:
....да всё я прекрасно помню закончил фазанку лето отработал на КСК а осенью в армию,в то время не было ОРТ и складской все фабрики и заводы работали.
111:
Себя вспомни, ты что, сразу после школы пошел грузчиком?
Себя вспомни, ты что, сразу после школы пошел грузчиком?
....да всё я прекрасно помню закончил фазанку лето отработал на КСК а осенью в армию,в то время не было ОРТ и складской все фабрики и заводы работали.
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 20:28
Цитата:
А почему перестали работать?
родом из Шанхая2022:
отработал на КСК а осенью в армию,в то время не было ОРТ и складской все фабрики и заводы работали.
отработал на КСК а осенью в армию,в то время не было ОРТ и складской все фабрики и заводы работали.
А почему перестали работать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1810
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 20.09.23 - 21:11
Цитата:
Причина та же, что и у ССГПО с Магниткой.
saba:
Причина та же, что и у ССГПО с Магниткой.
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 22:41
Цитата:
Китайцы его выкупили вроде..
saba:
был раньше Камаз, да весь вышел, уж не знаю по какой причине
был раньше Камаз, да весь вышел, уж не знаю по какой причине
Китайцы его выкупили вроде..
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 22:48
Цитата:
Говорил тебе сотдат_pv - учи китайский
111:
Китайцы его выкупили вроде..
Китайцы его выкупили вроде..
Говорил тебе сотдат_pv - учи китайский
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 505
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 20.09.23 - 23:59
Цитата:
....я незнаю ,ты у правителей спроси?
111:
А почему перестали работать?
А почему перестали работать?
....я незнаю ,ты у правителей спроси?
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