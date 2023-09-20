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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:50
А кому то надо просто поныть во всех темах на тему ценников, 30 раз..
Ой, тридцатью разами это не ограничивается..
Нытье это на всегда..
Ой, тридцатью разами это не ограничивается..
Нытье это на всегда..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:51
Цитата:
Ну вот опять, ты же сам не любишь, когда кто-то за всех говорит, а сам туда же. Ну говори за себя, чё ты за всех говоришь, а?
111:
Если бы и были учения военных, о них у нас никто и не знает..
Если бы и были учения военных, о них у нас никто и не знает..
Ну вот опять, ты же сам не любишь, когда кто-то за всех говорит, а сам туда же. Ну говори за себя, чё ты за всех говоришь, а?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:52
Цитата:
Что не могу, то не могу.
Личные данные тут не приаетствуются и стираются.
Тем более чипы в них, невидимые нити, которые может прочесть засланный шпион..
maxsaf:
Ну покажи)
Ну покажи)
Что не могу, то не могу.
Личные данные тут не приаетствуются и стираются.
Тем более чипы в них, невидимые нити, которые может прочесть засланный шпион..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:53
Цитата:
Ну братан, зачем ты так, мы же с тобой только общий язык начали находить, а ты все портишь
111:
А кому то надо просто поныть во всех темах на тему ценников, 30 раз.. Ой, тридцатью разами это не ограничивается.. Нытье это на всегда..
А кому то надо просто поныть во всех темах на тему ценников, 30 раз.. Ой, тридцатью разами это не ограничивается.. Нытье это на всегда..
Ну братан, зачем ты так, мы же с тобой только общий язык начали находить, а ты все портишь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:54
Цитата:
Ай, опять некрасиво получается, сам предложил, теперь отказываешься, братан, это не дело
111:
Что не могу, то не могу.
Что не могу, то не могу.
Ай, опять некрасиво получается, сам предложил, теперь отказываешься, братан, это не дело
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:54
Цитата:
У нас никто не знает абсолютно.
Какие учения, где, кого?
Нам зачем закрытая информация от обороны?
Ну, где то там маршируют, ну, есть воинская часть тут и все.
Пусть хоть где то учатся ходить или стрелять, нам тут какая разница?
maxsaf:
Ну вот опять, ты же сам не любишь, когда кто-то за всех говорит, а сам
Ну вот опять, ты же сам не любишь, когда кто-то за всех говорит, а сам
У нас никто не знает абсолютно.
Какие учения, где, кого?
Нам зачем закрытая информация от обороны?
Ну, где то там маршируют, ну, есть воинская часть тут и все.
Пусть хоть где то учатся ходить или стрелять, нам тут какая разница?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:55
Цитата:
Я не отказываюсь, приди, покажу.
Только в руки не дам.
В чем дело?
maxsaf:
Ай, опять некрасиво получается, сам предложил, теперь отказываешься, братан, это не дело
Ай, опять некрасиво получается, сам предложил, теперь отказываешься, братан, это не дело
Я не отказываюсь, приди, покажу.
Только в руки не дам.
В чем дело?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:56
Цитата:
Мы с тобой набираем 30 комментов, чтоб ты попер сейчас со спокойной душой спать..
maxsaf:
мы же с тобой только общий язык
мы же с тобой только общий язык
Мы с тобой набираем 30 комментов, чтоб ты попер сейчас со спокойной душой спать..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:59
Цитата:
Не, мне не надо, я всё - бай бай.)) Давай, веди себя хорошо, Виталик за тобой приглядит, пока я отдыхаю.
111:
Мы с тобой набираем 30 комментов, чтоб ты попер сейчас со спокойной душой спать..
Мы с тобой набираем 30 комментов, чтоб ты попер сейчас со спокойной душой спать..
Не, мне не надо, я всё - бай бай.)) Давай, веди себя хорошо, Виталик за тобой приглядит, пока я отдыхаю.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:59
Ох, мне самому уже спать охота, моя то вон дрыхнет
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 12:01
Цитата:
До утра еще наноешь себе, 300..
Ну ладно, как обычно 140..
maxsaf:
Не, мне не надо, я всё - бай бай.))
Не, мне не надо, я всё - бай бай.))
До утра еще наноешь себе, 300..
Ну ладно, как обычно 140..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 12:28
Ну и как русский мир истребляет русских, своих же, которые откпзываются быть рабами в России..
На оккупированной Херсонщине российские военные похитили и убили молодых супругов Анастасию и Валерия Саксаганских из села Малые Копани. Информацию о гибели пары сообщила коллега Анастасии Антонина Пшеничная, акушерка-гинекологиня Херсонского городского перинатального центра.По ее словам, 15 сентября 2023 года в селе Малые Копани российские оккупанты похитили из собственного дома и убили молодых супругов 34-летнего Валерия и 26-летнюю Анастасию Саксаганских."К сожалению, их безжалостно убили. Сиротой осталась их двухлетняя дочь Маргарита. Лично от себя добавлю, что Настя была солнышком в нашем коллективе, всегда улыбчивая и жизнерадостная", - написала Антонина Пшеничная.Супруги похитили из-за отказа получать российский паспорт и сотрудничать с оккупационными властями.
На оккупированной Херсонщине российские военные похитили и убили молодых супругов Анастасию и Валерия Саксаганских из села Малые Копани. Информацию о гибели пары сообщила коллега Анастасии Антонина Пшеничная, акушерка-гинекологиня Херсонского городского перинатального центра.По ее словам, 15 сентября 2023 года в селе Малые Копани российские оккупанты похитили из собственного дома и убили молодых супругов 34-летнего Валерия и 26-летнюю Анастасию Саксаганских."К сожалению, их безжалостно убили. Сиротой осталась их двухлетняя дочь Маргарита. Лично от себя добавлю, что Настя была солнышком в нашем коллективе, всегда улыбчивая и жизнерадостная", - написала Антонина Пшеничная.Супруги похитили из-за отказа получать российский паспорт и сотрудничать с оккупационными властями.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 20:48
Цитата:
Ну вот, а я думал ты мне братан
111:
До утра еще наноешь себе
До утра еще наноешь себе
Ну вот, а я думал ты мне братан
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 21:09
Цитата:
У тебя рода нет, какой я тебе братан.
Братья мне кыпшаки карабалыки.
maxsaf:
Ну вот, а я думал ты мне братан
Ну вот, а я думал ты мне братан
У тебя рода нет, какой я тебе братан.
Братья мне кыпшаки карабалыки.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 21:14
Ни фига себе.
Армения уже все, капитулировала.
Россия продала армян Эрдогану..
Армения уже все, капитулировала.
Россия продала армян Эрдогану..
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