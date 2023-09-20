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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:50
#9691
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А кому то надо просто поныть во всех темах на тему ценников, 30 раз..
Ой, тридцатью разами это не ограничивается..
Нытье это на всегда..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:51
#9692
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Цитата:
111:
Если бы и были учения военных, о них у нас никто и не знает..

Ну вот опять, ты же сам не любишь, когда кто-то за всех говорит, а сам туда же. Ну говори за себя, чё ты за всех говоришь, а?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:52
#9693
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Цитата:
maxsaf:
Ну покажи)

Что не могу, то не могу.
Личные данные тут не приаетствуются и стираются.
Тем более чипы в них, невидимые нити, которые может прочесть засланный шпион..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:53
#9694
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Цитата:
111:
А кому то надо просто поныть во всех темах на тему ценников, 30 раз.. Ой, тридцатью разами это не ограничивается.. Нытье это на всегда..

Ну братан, зачем ты так, мы же с тобой только общий язык начали находить, а ты все портишь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:54
#9695
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Цитата:
111:
Что не могу, то не могу.

Ай, опять некрасиво получается, сам предложил, теперь отказываешься, братан, это не дело :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:54
#9696
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Цитата:
maxsaf:
Ну вот опять, ты же сам не любишь, когда кто-то за всех говорит, а сам

У нас никто не знает абсолютно.
Какие учения, где, кого?
Нам зачем закрытая информация от обороны?
Ну, где то там маршируют, ну, есть воинская часть тут и все.
Пусть хоть где то учатся ходить или стрелять, нам тут какая разница?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:55
#9697
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Цитата:
maxsaf:
Ай, опять некрасиво получается, сам предложил, теперь отказываешься, братан, это не дело

Я не отказываюсь, приди, покажу.
Только в руки не дам.
В чем дело?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:56
#9698
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Цитата:
maxsaf:
мы же с тобой только общий язык

Мы с тобой набираем 30 комментов, чтоб ты попер сейчас со спокойной душой спать..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:59
#9699
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Цитата:
111:
Мы с тобой набираем 30 комментов, чтоб ты попер сейчас со спокойной душой спать..

Не, мне не надо, я всё - бай бай.)) Давай, веди себя хорошо, Виталик за тобой приглядит, пока я отдыхаю. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 11:59
#9700
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Ох, мне самому уже спать охота, моя то вон дрыхнет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 12:01
#9701
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Цитата:
maxsaf:
Не, мне не надо, я всё - бай бай.))

До утра еще наноешь себе, 300..
Ну ладно, как обычно 140..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 12:28
#9702
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Ну и как русский мир истребляет русских, своих же, которые откпзываются быть рабами в России..



На оккупированной Херсонщине российские военные похитили и убили молодых супругов Анастасию и Валерия Саксаганских из села Малые Копани. Информацию о гибели пары сообщила коллега Анастасии Антонина Пшеничная, акушерка-гинекологиня Херсонского городского перинатального центра.По ее словам, 15 сентября 2023 года в селе Малые Копани российские оккупанты похитили из собственного дома и убили молодых супругов 34-летнего Валерия и 26-летнюю Анастасию Саксаганских."К сожалению, их безжалостно убили. Сиротой осталась их двухлетняя дочь Маргарита. Лично от себя добавлю, что Настя была солнышком в нашем коллективе, всегда улыбчивая и жизнерадостная", - написала Антонина Пшеничная.Супруги похитили из-за отказа получать российский паспорт и сотрудничать с оккупационными властями.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 20:48
#9703
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Цитата:
111:
До утра еще наноешь себе

Ну вот, а я думал ты мне братан :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 21:09
#9704
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Цитата:
maxsaf:
Ну вот, а я думал ты мне братан

У тебя рода нет, какой я тебе братан.
Братья мне кыпшаки карабалыки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 21:14
#9705
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Ни фига себе.
Армения уже все, капитулировала.
Россия продала армян Эрдогану..
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