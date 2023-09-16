Отправлено: - 16:44

юля елиссева: в зоне рискованного земледелия.

Цитата:Ай хватит людям жути нагонять) а то они и в правду поверят о невыгодности сеять в Казахстане . В Беларуссии до сих пор урожай собирают на древних ржавых комбайнах 1917 года. А у нас джондиры по пол ляма зелени на полях . Не многие страны могут похвастаться такой техникой. Ну просто в этом году крупные хозяйств соберут зерно не на 1 лярд евро. А чуть поменьше на 700 тыщ евро)