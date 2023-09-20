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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50036#1014709 Начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст.2 74 УК РК «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций».Источник:

Цитата:3) с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.Похоже придётся раскошелиться на кругленькую сумму...ну когда ума нет считай калека...