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≡ Очередной порыв городской канализации в логу Абильсай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47583
Очередной порыв городской канализации в логу Абильсай
Отправлено: 19.09.23 - 21:18
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Лог Абильсай, в районе перекрёстка Чехова-Фролова, порыв канализационной трубы диаметром 1000 мм. Начиная с 2018 г. каждый год одно и то же, с неизменной стабильностью, труба стабильно ломается, Костанай Су стабильно не следит за слабым участком и каждый год стабильно обещает заменить этот участок на новый.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19405
Re: Очередной порыв городской канализации в логу Абильсай
Отправлено: 19.09.23 - 21:18
#1
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Цитата:
в районе перекрёстка Чехова-Фролова

А вот и причина всех бед. Переименовать! :lol:
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
502
Re: Очередной порыв городской канализации в логу Абильсай
Отправлено: 20.09.23 - 00:54
#2
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......коммуняцкое наследие оставленное нам и сколько мы ещё будем его исправлять?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1280
Очередной порыв городской канализации в логу Абильсай
Отправлено: 20.09.23 - 14:28
#3
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При чем тут Костанай-Су? Давайте спрашивать с тех,кто голосовал за и боготворил Назарбаева. Это он 30 лет не давал деньги на ремонты и новые заводы,а строил ЭКСПО и пр. бесполезные проекты. Вот с кого надо спрашивать.

[Исправлено: Домовенок, 20.09.2023 - 15:04]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6322
Re: Очередной порыв городской канализации в логу Абильсай
Отправлено: 20.09.23 - 15:16
#4
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Ко мне заходит мысль, что наше последнее время в период правления единственного и солнцеликого, это время проедания всего постсоветского, тут нет никакой заслуги кого-либо. Вот теперь точно увидим чего достигли за последние годы и будем сильно удивлены.
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