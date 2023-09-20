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≡ Автора фейкового видео о конфликте на границе Костанайской области задержала полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47583
Автора фейкового видео о конфликте на границе Костанайской области задержала полиция
Отправлено: 20.09.23 - 13:20
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Начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст.2 74 УК РК «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций». Задержанный признал свою вину.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1427
Re: Автора фейкового видео о конфликте на границе Костанайской...
Отправлено: 20.09.23 - 13:20
#1
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Цитата:
Сотрудниками полиции ДП Костанайской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 52-летний житель города Костанай. Свою вину в совершении умышленного деяния он признал".

Источник:

Не кривоногий агроном ли это был? Что то до боли знакомы голос ..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1427
Re: Автора фейкового видео о конфликте на границе Костанайской...
Отправлено: 20.09.23 - 13:26
#2
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Цитата:
Начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст.2 74 УК РК «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций».

Источник:


3) с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Похоже придётся раскошелиться на кругленькую сумму...ну когда ума нет считай калека...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4834
Re: Автора фейкового видео о конфликте на границе Костанайской...
Отправлено: 20.09.23 - 13:48
#3
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Цитата://видео оказалось «фейковым//

Это очевидно с пресс-релиза пресс службы МВД РК.

Видео "фейковым" наверное, не бывает - видео оно и есть видео, а вот комментарии к этому видео, может быть "фейковым", наверное.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6319
Re: Автора фейкового видео о конфликте на границе Костанайской...
Отправлено: 20.09.23 - 13:52
#4
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Почему бы не назвать имя и показать образ этого пургомета, зачем он делает и какая выгода. Судить его по самой строгой статье,
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