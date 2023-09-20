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≡ Преимущества получения кредита наличными в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47583
Преимущества получения кредита наличными в Казахстане
Отправлено: 20.09.23 - 11:40
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Для выдачи кредита нужно потратить не более часа личного времени и подготовить минимум документов. У этого популярного банковского продукта есть немало выгодных сторон для потенциальных заемщиков.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3123
Re: Преимущества получения кредита наличными в Казахстане
Отправлено: 20.09.23 - 11:40
#1
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чтобы получить кредит наличкой надо ещё и в Алмату добираться? вот уж действительно удобно! :))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19405
Re: Преимущества получения кредита наличными в Казахстане
Отправлено: 20.09.23 - 11:43
#2
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Цитата:
юля елиссева:
чтобы получить кредит наличкой надо ещё и в Алмату добираться? вот уж действительно удобно! :))

Ну мало ли кого и какими судьбами в Алмату занесёт ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1427
Re: Преимущества получения кредита наличными в Казахстане
Отправлено: 20.09.23 - 13:16
#3
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Цитата:
У этого популярного банковского продукта есть немало выгодных сторон для потенциальных заемщиков. Основные из них – это:

Источник:


так забыли что есть проценты и за обналичивание.. и ещё куча всего..и кредит выйдет 28% ..нет разницы с Костанаем
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