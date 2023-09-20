Re: В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и...

Отправлено: - 12:57

Да, почитал я комменты на тик-токе, и просто в шоке! Посмотрим,подождем смогут ли наши доблестные чекисты найти того, кто это всё закинул или опять назначать кого-нибудь козлом