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≡ В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и российских пограничников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47583
В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и российских пограничников
Отправлено: 20.09.23 - 09:41
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«На видео – колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД РК, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах Костаная 8 сентября этого года», – сообщили в ведомстве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31153
В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и российских пограничников
Отправлено: 20.09.23 - 11:23
#45
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Цитата:
maxsaf:
Ты эту колонну 8 сентября видел?

Конечно видел.
Сюда же скинул ссылку.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1807
В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и российских пограничников
Отправлено: 20.09.23 - 11:23
#46
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В этой ветке явное отклонение от темы ночью произошло. Поэтому почистил. Личное общение переносите во Флуд.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6319
Re: В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и...
Отправлено: 20.09.23 - 12:57
#47
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Да, почитал я комменты на тик-токе, и просто в шоке! Посмотрим,подождем смогут ли наши доблестные чекисты найти того, кто это всё закинул или опять назначать кого-нибудь козлом
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