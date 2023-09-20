Отправлено: - 11:51

111:

Если бы и были учения военных, о них у нас никто и не знает..

Цитата:Ну вот опять, ты же сам не любишь, когда кто-то за всех говорит, а сам туда же. Ну говори за себя, чё ты за всех говоришь, а?