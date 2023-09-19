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≡ «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47582
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 19:31
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- В лаборатории в миниатюре происходит то же самое, что и на самом заводе, - пояснил директор колледжа. - Да, конечно, тут используется специальный легкоплавкий сплав, это маленькие детали, но принцип работы максимально приближен к реальности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31151
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 01:21
#30
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Цитата:
maxsaf:
Все проще - нет ответа

Да, все прлще, ты опять выступаешь в роли провокатора, которому интересно, кто у студентиков их папы и мамы.
Это вопрос постели.
Для меня он неприемлем.
К твоему сожалению.
Подглядывать за условно Галкиным, кто же он, нет для меня смысла.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19405
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 01:26
#31
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Цитата:
111:
Да, все прлще, ты опять выступаешь в роли провокатора,

Я вижу картинку, у меня по ней вопросы. Получается провокатор - фотограф :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2858
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 20.09.23 - 11:23
#32
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
таб.Менделеева ни заводов не говорю

Опять стенания, цепями лязгаем, может пепла подвезти, чтобы голову посыпать? Ясно и чётко написано 2 завода, коллектив будет около 1000 человек. Я уже писал давно объявления возле подъезда висят о наборе на Камлит. Нет бы порадоваться, так начинается. Тут налицо точная организация между учебным заведением и будущим производством,завод строится и будущие кадры себе подготавливает, что не так? То что бюрократическая организация государства тяжело поворачивается это во всём мире так. Поэтому Камлит и подарил лабораторию, потому что кровно заинтересован в кадрах, тем более такого производства у нас не было и специалистов нет. Мишаня правильно сказал, капиталист денежки считает и думает наперёд.Тем более основной акционер из Австрии, был раньше Камаз, да весь вышел, уж не знаю по какой причине
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
27
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 20.09.23 - 11:53
#33
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Цитата:
saba:
Тут налицо точная организация между учебным заведением и будущим производством,завод строится и будущие кадры себе подготавливает,

И это очень продуктивно ! В СССР такое предприятие называлось базовым, отношения регламентировались договором о взаимодействии ПТУ и предприятия, так что заинтересованность обеих сторон была очень высокая
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