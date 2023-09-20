Отправлено: - 09:52

Vit:

Практически в 80 % случаях Начинают сразу обвенять СССР

Цитата:Хм..Это как?Я например на Узкой когда жил, один в классе был казах, и одна у нас татарка.Одна еврейка, но узнали, только когда она ускакала в Израиль в 30 лет.Да, я не знал казахского, и имя то свое настоящее узнал в третьем классе.Я один из 100 процентов.Тем не менее, Кзылту, куда меня судьба забросила, в 4м классе, Боровской район, там казахский язык знали абсолютно все и почти все казахи.Русские семьи, я на них такие шары, свободно владели казахским языком и на русском не разговаривали!То же самое я, когда по практике приехал в эту, блин, около моей Дружбы то русскоязычной, то же самое, русские говорили на казахском.А, Бестау.Ошарашенными глазами смотрели на меня, который говорил на русском и все равно говорили на казахском..Так что никакие 80 процентов так не говорят.Да, в Дружбе, где я школу заканчивал, нас пятеро казахов в классе было.В Осиновке я один.Но ездили в Абай в школу, там нас примерно 10 из 30ти было.Новоселовка все таки тоже писят на писят была, они тоже в Абае учились.