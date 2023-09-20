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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31110
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:38
#9646
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О, первые Рэдми нота 13, у которых защита 68

Экраны Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+ будут бесплатно менять в течение года. Предзаказы уже принимают
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:42
#9647
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Цитата:
111: В МВД заявили, что информация о провокации на границе Костанайской области – это фейк

Судя по голосу за кадром - фейкомёт скорее всего казахстанец. Найти, наказать по всей строгости ;-)

[Исправлено: maxsaf, 20.09.2023 - 02:43]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:47
#9648
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Цитата:
111:
Много пишут о рухнувшем тенге. Введут рубль?

Лишние нули уберут :lol:
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
460
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 06:19
#9649
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 08:13
#9650
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Цитата:
111:
Мы с русскими здороваемся так в основном, они Саламалейкум, я Здравствуйте.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31110
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 08:32
#9651
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Цитата:
maxsaf:
казахами как ты здороваешься?

Если официально, там и женщины и мужчины, Салематсызбе, Асалауамалейкум, (подходишь и за руку обязательно, уважительно) ну можно как вроде и Салематсызбе, на официальном уровне.
Но все равно, как мужчина к мужчине, Салематсыз может и можно сказать, то наверно без Бе.
Да, может южнее нас это практикуется, не жил там еще.

[Исправлено: 111, 20.09.2023 - 08:33]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 08:46
#9652
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Цитата:
111:
Если официально, там и женщины и мужчины, Салематсызбе

Ну это понятно, а дальше, они тебе как отвечают?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31110
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 08:48
#9653
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Цитата:
maxsaf:
дальше, они тебе как отвечают?

Бабы Салематсызбе.
Мужики в зависимости от возраста.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 08:54
#9654
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Цитата:
111:
Мужики в зависимости от возраста.

По-русски?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 09:03
#9655
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Меня южане научили разговаривать по казахски. Теперь могу вас научить) Дело было так.
Грузчики увидев много товара сказали следущее: Ого, до х..я ма)
Я им говорю это вроде не на казахском языке вы щас выразились?) они улыбаясь: да можно просто к русскому слову добовлять окончание ( ма) и всё! Будет казахское слово.

П.С Это реальная история со мной , не фантазияма. Так что давай те учить вместема, всем форумма

[Исправлено: Vit, 20.09.2023 - 08:04]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31110
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 09:07
#9656
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Цитата:
maxsaf:
По-русски?

Акрос может объяснить хорошо и красиво.
Попросим его.
Я тебе объяснил уже, не хочу гонять яйца в очередной раз по кругу..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 09:10
#9657
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Цитата:
111:
Акрос может объяснить хорошо и красиво.

Не, он не сможет, он в такой ситуации не был. Мне любопытно, в какой момент те казахи, с кем ты разговариваешь, понимают, что кроме как поздороваться больше ты нифига сказать по казахский не можешь? Ты сразу честно признаешься, или вначале -ма добавляешь к русским словам? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 20.09.2023 - 10:02]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 09:29
#9658
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Цитата:
maxsaf: Ты сразу честно признаешься, или вначале -ма добавляешь к русским словам
Я тебе скажу как это происходит в реальной жизни.
Практически в 80 % случаях Начинают сразу обвенять СССР что их не научили казахскому языку. И собеседники сразу становятся на одной волне. Своими.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31110
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 09:52
#9659
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Цитата:
Vit:
Практически в 80 % случаях Начинают сразу обвенять СССР

Хм..
Это как?
Я например на Узкой когда жил, один в классе был казах, и одна у нас татарка.
Одна еврейка, но узнали, только когда она ускакала в Израиль в 30 лет.
Да, я не знал казахского, и имя то свое настоящее узнал в третьем классе.
Я один из 100 процентов.
Тем не менее, Кзылту, куда меня судьба забросила, в 4м классе, Боровской район, там казахский язык знали абсолютно все и почти все казахи.
Русские семьи, я на них такие шары, свободно владели казахским языком и на русском не разговаривали!
То же самое я, когда по практике приехал в эту, блин, около моей Дружбы то русскоязычной, то же самое, русские говорили на казахском.
А, Бестау.
Ошарашенными глазами смотрели на меня, который говорил на русском и все равно говорили на казахском..
Так что никакие 80 процентов так не говорят.
Да, в Дружбе, где я школу заканчивал, нас пятеро казахов в классе было.
В Осиновке я один.
Но ездили в Абай в школу, там нас примерно 10 из 30ти было.
Новоселовка все таки тоже писят на писят была, они тоже в Абае учились.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 10:03
#9660
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Цитата:
111:

Мне любопытно, в какой момент те казахи, с кем ты разговариваешь, понимают, что кроме как поздороваться больше ты нифига сказать по казахский не можешь? Ты сразу честно признаешься, или вначале -ма добавляешь к русским словам? :lol:
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