Если официально, там и женщины и мужчины, Салематсызбе, Асалауамалейкум, (подходишь и за руку обязательно, уважительно) ну можно как вроде и Салематсызбе, на официальном уровне. Но все равно, как мужчина к мужчине, Салематсыз может и можно сказать, то наверно без Бе. Да, может южнее нас это практикуется, не жил там еще.
Меня южане научили разговаривать по казахски. Теперь могу вас научить) Дело было так. Грузчики увидев много товара сказали следущее: Ого, до х..я ма) Я им говорю это вроде не на казахском языке вы щас выразились?) они улыбаясь: да можно просто к русскому слову добовлять окончание ( ма) и всё! Будет казахское слово.
П.С Это реальная история со мной , не фантазияма. Так что давай те учить вместема, всем форумма
Не, он не сможет, он в такой ситуации не был. Мне любопытно, в какой момент те казахи, с кем ты разговариваешь, понимают, что кроме как поздороваться больше ты нифига сказать по казахский не можешь? Ты сразу честно признаешься, или вначале -ма добавляешь к русским словам?
Vit: Практически в 80 % случаях Начинают сразу обвенять СССР
Хм.. Это как? Я например на Узкой когда жил, один в классе был казах, и одна у нас татарка. Одна еврейка, но узнали, только когда она ускакала в Израиль в 30 лет. Да, я не знал казахского, и имя то свое настоящее узнал в третьем классе. Я один из 100 процентов. Тем не менее, Кзылту, куда меня судьба забросила, в 4м классе, Боровской район, там казахский язык знали абсолютно все и почти все казахи. Русские семьи, я на них такие шары, свободно владели казахским языком и на русском не разговаривали! То же самое я, когда по практике приехал в эту, блин, около моей Дружбы то русскоязычной, то же самое, русские говорили на казахском. А, Бестау. Ошарашенными глазами смотрели на меня, который говорил на русском и все равно говорили на казахском.. Так что никакие 80 процентов так не говорят. Да, в Дружбе, где я школу заканчивал, нас пятеро казахов в классе было. В Осиновке я один. Но ездили в Абай в школу, там нас примерно 10 из 30ти было. Новоселовка все таки тоже писят на писят была, они тоже в Абае учились.
Мне любопытно, в какой момент те казахи, с кем ты разговариваешь, понимают, что кроме как поздороваться больше ты нифига сказать по казахский не можешь? Ты сразу честно признаешься, или вначале -ма добавляешь к русским словам?
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