Re: В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и...

Отправлено: - 09:44

Судя по коментаи под роликом , по крайне мере в тиктоке, становится не по себе. У нас оказывается очень много горячих голов и провокаторов, неразобравшихся в ситуации сразу ( как и Зеленский) начали обвенять почему-то Россию в конфликте.