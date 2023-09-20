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≡ В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и российских пограничников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47580
В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и российских пограничников
Отправлено: 20.09.23 - 09:41
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«На видео – колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД РК, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах Костаная 8 сентября этого года», – сообщили в ведомстве.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13161
Re: В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и...
Отправлено: 20.09.23 - 09:41
#1
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Тот что это фейк, было понятно на 1 секунде. А вот коментарии под этим видосиком, меня пугают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13161
Re: В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и...
Отправлено: 20.09.23 - 09:44
#2
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Судя по коментаи под роликом , по крайне мере в тиктоке, становится не по себе. У нас оказывается очень много горячих голов и провокаторов, неразобравшихся в ситуации сразу ( как и Зеленский) начали обвенять почему-то Россию в конфликте.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19367
Re: В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и...
Отправлено: 20.09.23 - 09:54
#3
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Цитата:
В МВД РК предупредили граждан, что это ложная информация.

А об учениях плановых 8 сентября догадались предупредить население заранее, чтобы фейков не было?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19367
Re: В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и...
Отправлено: 20.09.23 - 09:59
#4
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Цитата:
Vit:
Тот что это фейк, было понятно на 1 секунде

Как ты это понял?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19367
В МВД назвали фейком информацию о конфликте казахстанских и российских пограничников
Отправлено: 20.09.23 - 10:04
#5
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Цитата:
Vit:
А вот коментарии под этим видосиком, меня пугают.

Удивляюсь, как голос за кадром на ходу к настоящему видео фейковую озвучку придумывает? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 20.09.2023 - 10:05]
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