Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:10
Цитата:
Видимо Гугл лучше и больше знает, ну или как вариант дождаться абайки, сабу или кайрата.
maxsaf:
Все что я был должен знать - я передал тебе
Все что я был должен знать - я передал тебе
Видимо Гугл лучше и больше знает, ну или как вариант дождаться абайки, сабу или кайрата.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:13
Цитата:
Они заняты пока, ценники мои переводят
Эл-починно:
дождаться абайки, сабу или кайрата.
дождаться абайки, сабу или кайрата.
Они заняты пока, ценники мои переводят
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:14
Цитата:
Сомневаться в том что сказал 111 - неслыханная дерзость
Эл-починно:
Видимо Гугл лучше и больше знает,
Видимо Гугл лучше и больше знает,
Сомневаться в том что сказал 111 - неслыханная дерзость
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:17
Цитата:
Это и без курсов тут знает уже и Амирка..
По моему это же очевидно..
Мы с русскими здороваемся так в основном, они Саламалейкум, я Здравствуйте.
maxsaf:
Ты чё,все таки записался на курсы казахского? Ну давай, колись
Ты чё,все таки записался на курсы казахского? Ну давай, колись
Это и без курсов тут знает уже и Амирка..
По моему это же очевидно..
Мы с русскими здороваемся так в основном, они Саламалейкум, я Здравствуйте.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:25
Цитата:
Все ещё упираешься, отказываешься на курсы записаться?
111:
Это и без курсов тут знает уже и Амирка..
Это и без курсов тут знает уже и Амирка..
Все ещё упираешься, отказываешься на курсы записаться?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:31
Цитата:
Ну раньше аман и остальное, старики да, так говорили.
Просто давно уже не слышал.
У меня стариков нет.
А вот с женщинами и девушками да, салематсызбе..
Это у нас северных.
Как в старшем, не знаю.
Там больше узбекский стиль начал проканывать.
Там язык и традиции немного другие.
Говорю за наш регион.
maxsaf:
пока со словарем
пока со словарем
Ну раньше аман и остальное, старики да, так говорили.
Просто давно уже не слышал.
У меня стариков нет.
А вот с женщинами и девушками да, салематсызбе..
Это у нас северных.
Как в старшем, не знаю.
Там больше узбекский стиль начал проканывать.
Там язык и традиции немного другие.
Говорю за наш регион.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:58
Цитата:
А с казахами как ты здороваешься?
111:
Мы с русскими здороваемся так в основном, они Саламалейкум, я Здравствуйте.
Мы с русскими здороваемся так в основном, они Саламалейкум, я Здравствуйте.
А с казахами как ты здороваешься?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:13
Ситуация
В чем разница?
В коленях..
В чем разница?
В коленях..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:15
Цитата:
В том, какой из этих символов носил твой дед
[Исправлено: maxsaf, 20.09.2023 - 02:19]
111: В чем разница?
В том, какой из этих символов носил твой дед
[Исправлено: maxsaf, 20.09.2023 - 02:19]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:23
Ну и не частый обзор прессы
Ну начинается..
Россия напала на Костанайскую область?
[Исправлено: 111, 20.09.2023 - 02:33]
Ну начинается..
Россия напала на Костанайскую область?
[Исправлено: 111, 20.09.2023 - 02:33]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:29
Что, напряглись?
Ладно
В МВД заявили, что информация о провокации на границе Костанайской области – это фейк Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz
Ладно
В МВД заявили, что информация о провокации на границе Костанайской области – это фейк Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:30
Если б что то произошло, то уже бы утром об этом трещал весь мир..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:33
Ну и опять российские гробы в воздухе над нашим небом
Самолет российской авиакомпании Red Wings, летевший из Антальи в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Актобе в Казахстане. Об этом сообщило российское СМИ Е1. Авиакомпания в том числе выполняет рейсы из/в Казахстан.
Самолет российской авиакомпании Red Wings, летевший из Антальи в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Актобе в Казахстане. Об этом сообщило российское СМИ Е1. Авиакомпания в том числе выполняет рейсы из/в Казахстан.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:36
Много пишут о рухнувшем тенге.
Введут рубль?
Введут рубль?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать