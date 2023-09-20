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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:10
#9631
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Цитата:
maxsaf:
Все что я был должен знать - я передал тебе

Видимо Гугл лучше и больше знает, ну или как вариант дождаться абайки, сабу или кайрата. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19359
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:13
#9632
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Цитата:
Эл-починно:
дождаться абайки, сабу или кайрата.

Они заняты пока, ценники мои переводят :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19359
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:14
#9633
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Цитата:
Эл-починно:
Видимо Гугл лучше и больше знает,

Сомневаться в том что сказал 111 - неслыханная дерзость :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:17
#9634
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Цитата:
maxsaf:
Ты чё,все таки записался на курсы казахского? Ну давай, колись

Это и без курсов тут знает уже и Амирка..
По моему это же очевидно..
Мы с русскими здороваемся так в основном, они Саламалейкум, я Здравствуйте.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19359
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:23
#9635
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Цитата:
111:
Это и без курсов тут знает уже и Амирка.. По моему это же очевидно.. Мы с русскими здороваемся так в основном, они Саламалейкум, я Здравствуйте.

На спорь пока со словарем, пока специалисты не пришли )))
словарь
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19359
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:25
#9636
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Цитата:
111:
Это и без курсов тут знает уже и Амирка..

Все ещё упираешься, отказываешься на курсы записаться? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:31
#9637
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Цитата:
maxsaf:
пока со словарем

Ну раньше аман и остальное, старики да, так говорили.
Просто давно уже не слышал.
У меня стариков нет.
А вот с женщинами и девушками да, салематсызбе..
Это у нас северных.
Как в старшем, не знаю.
Там больше узбекский стиль начал проканывать.
Там язык и традиции немного другие.
Говорю за наш регион.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19359
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 01:58
#9638
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Цитата:
111:
Мы с русскими здороваемся так в основном, они Саламалейкум, я Здравствуйте.

А с казахами как ты здороваешься?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:13
#9639
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Ситуация




В чем разница?
В коленях..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19359
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:15
#9640
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Цитата:
111: В чем разница?

В том, какой из этих символов носил твой дед :lol:

[Исправлено: maxsaf, 20.09.2023 - 02:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:23
#9641
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Ну и не частый обзор прессы

Ну начинается..
Россия напала на Костанайскую область?




[Исправлено: 111, 20.09.2023 - 02:33]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:29
#9642
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Что, напряглись?
Ладно

В МВД заявили, что информация о провокации на границе Костанайской области – это фейк Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:30
#9643
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Если б что то произошло, то уже бы утром об этом трещал весь мир..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:33
#9644
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Ну и опять российские гробы в воздухе над нашим небом


Самолет российской авиакомпании Red Wings, летевший из Антальи в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Актобе в Казахстане. Об этом сообщило российское СМИ Е1. Авиакомпания в том числе выполняет рейсы из/в Казахстан.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.23 - 02:36
#9645
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Много пишут о рухнувшем тенге.
Введут рубль?
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