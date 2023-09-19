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«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
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