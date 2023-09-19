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≡ «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47579
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 19:31
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- В лаборатории в миниатюре происходит то же самое, что и на самом заводе, - пояснил директор колледжа. - Да, конечно, тут используется специальный легкоплавкий сплав, это маленькие детали, но принцип работы максимально приближен к реальности.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31101
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 01:21
#30
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Цитата:
maxsaf:
Все проще - нет ответа

Да, все прлще, ты опять выступаешь в роли провокатора, которому интересно, кто у студентиков их папы и мамы.
Это вопрос постели.
Для меня он неприемлем.
К твоему сожалению.
Подглядывать за условно Галкиным, кто же он, нет для меня смысла.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19357
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 01:26
#31
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Цитата:
111:
Да, все прлще, ты опять выступаешь в роли провокатора,

Я вижу картинку, у меня по ней вопросы. Получается провокатор - фотограф :lol:
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