Отправлено: - 01:21

maxsaf:

Все проще - нет ответа

Цитата:Да, все прлще, ты опять выступаешь в роли провокатора, которому интересно, кто у студентиков их папы и мамы.Это вопрос постели.Для меня он неприемлем.К твоему сожалению.Подглядывать за условно Галкиным, кто же он, нет для меня смысла.