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≡ «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47579
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 19:31
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- В лаборатории в миниатюре происходит то же самое, что и на самом заводе, - пояснил директор колледжа. - Да, конечно, тут используется специальный легкоплавкий сплав, это маленькие детали, но принцип работы максимально приближен к реальности.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
26
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 19.09.23 - 19:31
#1
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Вот с какой помпой приходится " изобретать велосипед " А ведь когда-то и существовала система проф.образования " Трудовые резервы ", которая работала на опережение : завод только начинал строиться, а ПТУ уже готовил для него специалистов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19344
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 19.09.23 - 20:06
#2
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Какие любопытные фотографии. А это точно в Казахстане снимали? ;-) :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19344
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 19.09.23 - 21:08
#3
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Цитата:
...да и специальное оборудование приходилось делать из подручных средств

Цитата:
Просто из-за бюрократических процедур закупка затянулась на долгое время.


Как тебе такое, Илон Маск?! :lol:
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
498
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 19.09.23 - 23:38
#4
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....стыд и позор нам завод строят,рабочие места открывают а мы не можем людей выучить и здесь вопрос возникает что мы можем ?деревья пилить дабардюры менять.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19344
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 23:44
#5
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Саба, Абайка, 111, ну где вы? Тема то интересная, давайте обсуждать :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19344
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 23:58
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....стыд и позор

Да перестаньте, могло быть хуже :-)
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1080
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:03
#7
Комментарий проходит проверку.
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1080
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:05
#8
Комментарий проходит проверку.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2350
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:18
#9
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//В следующем году начнется серийное производство деталей для двигателей: головки, блоки цилиндров и т. д.//
Я конечно далёк от металлургии, но что то наводит на сомнения, что моторы, двигатели, блоки цилиндров, и прочее, всё же не из чугуна и не из чёрных металлов делают. :lol:

ПС - вернее, не только из чугуна и чёрных металлов.

[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2023 - 00:36]
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
498
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 20.09.23 - 00:22
#10
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Цитата:
maxsaf:
Да перестаньте, могло быть хуже


....да куда ещё хуже и так в ж...пе,сам видишь всё раздолбали а что то не могём или не хотим,даже не знаю или минталитет такой?Вся таб.Менделеева ни заводов не говорю про производство,газ нефть и цвет.металы запад,автопром Китай Корея и так далее,ну да сами сельское хозяйство.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19344
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:23
#11
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Цитата:
Эл-починно:
Я конечно далёк от металлургии, но что то наводит на сомнения, что моторы, двигатели, блоки цилиндров, и прочее, всё же не из чугуна и не из чёрных металлов делают

В автомобильной промышленности из чугуна изготавливают блоки цилиндров. Это ответственные детали, которые должны обладать высокой прочностью и стойкостью к износу. Этим качествам помогает соответствовать чугун. Чтобы сделать названные показатели оптимальными в чугун добавляют специальные добавки в виде графита. Графит в несколько раз повышает такое свойство сплава, как прочность. Добавки позволяют сделать чугун совершенным и использовать его при изготовлении коленчатых валов дизелей.

[Исправлено: maxsaf, 20.09.2023 - 00:24]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19344
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:27
#12
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....да куда ещё хуже и так в ж...пе,сам видишь всё раздолбали а что то не могём или не хотим

Ну завод могли вообще не построить, а деньги потратить. Или построить, но забросить, как цементный. Так же и с бордюрами - оплатить но не заменить) всегда есть куда хуже :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31089
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:38
#13
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Цитата:
maxsaf:
Тема то интересная, давайте обсуждать

Обсуждать молодых студентов, которые только начали учиться?
А че их обсуждать?
Теья молодого в 18 лет обсуждали взрослые дяденьки за 50?
Если да, то что это тебе в жизни дало?
Меня вот не обсуждали..
Недоросли еще как говорится..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31089
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:40
#14
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
здесь вопрос возникает что мы можем ?д

Действительно, почему ты ничего этого не можешь, не стал специалистом по металлам?
Очень хочется, чтоб ты поделился опытом, почему..
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