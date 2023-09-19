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«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47579
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 19:31
- В лаборатории в миниатюре происходит то же самое, что и на самом заводе, - пояснил директор колледжа. - Да, конечно, тут используется специальный легкоплавкий сплав, это маленькие детали, но принцип работы максимально приближен к реальности.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 26
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 19.09.23 - 19:31
Вот с какой помпой приходится " изобретать велосипед " А ведь когда-то и существовала система проф.образования " Трудовые резервы ", которая работала на опережение : завод только начинал строиться, а ПТУ уже готовил для него специалистов.
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 19.09.23 - 20:06
Какие любопытные фотографии. А это точно в Казахстане снимали?
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 19.09.23 - 21:08
Цитата:
Цитата:
Как тебе такое, Илон Маск?!
...да и специальное оборудование приходилось делать из подручных средств
Цитата:
Просто из-за бюрократических процедур закупка затянулась на долгое время.
Как тебе такое, Илон Маск?!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 498
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 19.09.23 - 23:38
....стыд и позор нам завод строят,рабочие места открывают а мы не можем людей выучить и здесь вопрос возникает что мы можем ?деревья пилить дабардюры менять.
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 23:44
Саба, Абайка, 111, ну где вы? Тема то интересная, давайте обсуждать
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 23:58
Цитата:
Да перестаньте, могло быть хуже
родом из Шанхая2022:
....стыд и позор
....стыд и позор
Да перестаньте, могло быть хуже
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:03
Комментарий проходит проверку.
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:05
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2350
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:18
//В следующем году начнется серийное производство деталей для двигателей: головки, блоки цилиндров и т. д.//
Я конечно далёк от металлургии, но что то наводит на сомнения, что моторы, двигатели, блоки цилиндров, и прочее, всё же не из чугуна и не из чёрных металлов делают.
ПС - вернее, не только из чугуна и чёрных металлов.
[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2023 - 00:36]
Я конечно далёк от металлургии, но что то наводит на сомнения, что моторы, двигатели, блоки цилиндров, и прочее, всё же не из чугуна и не из чёрных металлов делают.
ПС - вернее, не только из чугуна и чёрных металлов.
[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2023 - 00:36]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 498
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 20.09.23 - 00:22
Цитата:
....да куда ещё хуже и так в ж...пе,сам видишь всё раздолбали а что то не могём или не хотим,даже не знаю или минталитет такой?Вся таб.Менделеева ни заводов не говорю про производство,газ нефть и цвет.металы запад,автопром Китай Корея и так далее,ну да сами сельское хозяйство.
maxsaf:
Да перестаньте, могло быть хуже
Да перестаньте, могло быть хуже
....да куда ещё хуже и так в ж...пе,сам видишь всё раздолбали а что то не могём или не хотим,даже не знаю или минталитет такой?Вся таб.Менделеева ни заводов не говорю про производство,газ нефть и цвет.металы запад,автопром Китай Корея и так далее,ну да сами сельское хозяйство.
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:23
Цитата:
В автомобильной промышленности из чугуна изготавливают блоки цилиндров. Это ответственные детали, которые должны обладать высокой прочностью и стойкостью к износу. Этим качествам помогает соответствовать чугун. Чтобы сделать названные показатели оптимальными в чугун добавляют специальные добавки в виде графита. Графит в несколько раз повышает такое свойство сплава, как прочность. Добавки позволяют сделать чугун совершенным и использовать его при изготовлении коленчатых валов дизелей.
[Исправлено: maxsaf, 20.09.2023 - 00:24]
Эл-починно:
Я конечно далёк от металлургии, но что то наводит на сомнения, что моторы, двигатели, блоки цилиндров, и прочее, всё же не из чугуна и не из чёрных металлов делают
Я конечно далёк от металлургии, но что то наводит на сомнения, что моторы, двигатели, блоки цилиндров, и прочее, всё же не из чугуна и не из чёрных металлов делают
В автомобильной промышленности из чугуна изготавливают блоки цилиндров. Это ответственные детали, которые должны обладать высокой прочностью и стойкостью к износу. Этим качествам помогает соответствовать чугун. Чтобы сделать названные показатели оптимальными в чугун добавляют специальные добавки в виде графита. Графит в несколько раз повышает такое свойство сплава, как прочность. Добавки позволяют сделать чугун совершенным и использовать его при изготовлении коленчатых валов дизелей.
[Исправлено: maxsaf, 20.09.2023 - 00:24]
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:27
Цитата:
Ну завод могли вообще не построить, а деньги потратить. Или построить, но забросить, как цементный. Так же и с бордюрами - оплатить но не заменить) всегда есть куда хуже
родом из Шанхая2022:
....да куда ещё хуже и так в ж...пе,сам видишь всё раздолбали а что то не могём или не хотим
....да куда ещё хуже и так в ж...пе,сам видишь всё раздолбали а что то не могём или не хотим
Ну завод могли вообще не построить, а деньги потратить. Или построить, но забросить, как цементный. Так же и с бордюрами - оплатить но не заменить) всегда есть куда хуже
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31089
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:38
Цитата:
Обсуждать молодых студентов, которые только начали учиться?
А че их обсуждать?
Теья молодого в 18 лет обсуждали взрослые дяденьки за 50?
Если да, то что это тебе в жизни дало?
Меня вот не обсуждали..
Недоросли еще как говорится..
maxsaf:
Тема то интересная, давайте обсуждать
Тема то интересная, давайте обсуждать
Обсуждать молодых студентов, которые только начали учиться?
А че их обсуждать?
Теья молодого в 18 лет обсуждали взрослые дяденьки за 50?
Если да, то что это тебе в жизни дало?
Меня вот не обсуждали..
Недоросли еще как говорится..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31089
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 20.09.23 - 00:40
Цитата:
Действительно, почему ты ничего этого не можешь, не стал специалистом по металлам?
Очень хочется, чтоб ты поделился опытом, почему..
родом из Шанхая2022:
здесь вопрос возникает что мы можем ?д
здесь вопрос возникает что мы можем ?д
Действительно, почему ты ничего этого не можешь, не стал специалистом по металлам?
Очень хочется, чтоб ты поделился опытом, почему..
-
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