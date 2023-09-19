Отправлено: - 00:23

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Я конечно далёк от металлургии, но что то наводит на сомнения, что моторы, двигатели, блоки цилиндров, и прочее, всё же не из чугуна и не из чёрных металлов делают

[Исправлено: maxsaf, 20.09.2023 - 00:24]

Цитата:В автомобильной промышленности из чугуна изготавливают блоки цилиндров. Это ответственные детали, которые должны обладать высокой прочностью и стойкостью к износу. Этим качествам помогает соответствовать чугун. Чтобы сделать названные показатели оптимальными в чугун добавляют специальные добавки в виде графита. Графит в несколько раз повышает такое свойство сплава, как прочность. Добавки позволяют сделать чугун совершенным и использовать его при изготовлении коленчатых валов дизелей.