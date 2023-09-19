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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 78 из 79«1...76777879»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 22:34
#1156
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Ну и грибы

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 22:35
#1157
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Намываем их, чистим, как то так.
Грибы подберезовики.
Соседи продали за символическую тысячу ведро..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 22:37
#1158
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Вытаскиваем средненькую кастрюлю такую вот

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 22:37
#1159
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Подсаливаем и варим

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 22:38
#1160
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Выпариваем воду

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 22:39
#1161
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Чеснок

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 22:39
#1162
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Кухарка нарезает грибы как мясо, достаточно большие такие куски..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 22:40
#1163
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Дальше выпаривание и обжарка происходит на двух сковородах

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 22:41
#1164
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Ну и получилось то что получилось, в дальнейшем можно мешать и с рисом, и с картошкой, и просто так, к пиву..

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* 111
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 22:45
#1165
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Рудный.
Раньше как то нравился, но теперь ужос..
Света нет, везде грязь и темень, по дворам ребенка вечером не найти на улице, уже пол десятого.
Какие то пьяные кампании каких то малолеток алкашей..
Блин.
В Костанае конечно же нет такого, только пришли с прогулки..



[Исправлено: 111, 19.09.2023 - 22:46]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 23:02
#1166
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Фонтан..
Без воды.
Кто то выпил наверно

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 23:03
#1167
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И кто то купался, везде следы пяток

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 23:04
#1168
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Возможно работяги что то там подтягивали



[Исправлено: 111, 19.09.2023 - 23:05]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 23:06
#1169
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Вот потихоньку быстро приходит и осень..

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* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
Сообщений:
31082
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 19.09.23 - 23:07
#1170
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Тут мы лавочки себе выдирали..
Те, которые они сами выдрали, разобрали быстро, пришлось тут самим..

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Страница 78 из 79«1...76777879»
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