Отправлено: - 22:45

[Исправлено: 111, 19.09.2023 - 22:46]

Рудный.Раньше как то нравился, но теперь ужос..Света нет, везде грязь и темень, по дворам ребенка вечером не найти на улице, уже пол десятого.Какие то пьяные кампании каких то малолеток алкашей..Блин.В Костанае конечно же нет такого, только пришли с прогулки..