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≡ «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47578
«Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных металлов подарил завод колледжу в Костанае
Отправлено: 19.09.23 - 19:31
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- В лаборатории в миниатюре происходит то же самое, что и на самом заводе, - пояснил директор колледжа. - Да, конечно, тут используется специальный легкоплавкий сплав, это маленькие детали, но принцип работы максимально приближен к реальности.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
26
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 19.09.23 - 19:31
#1
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Вот с какой помпой приходится " изобретать велосипед " А ведь когда-то и существовала система проф.образования " Трудовые резервы ", которая работала на опережение : завод только начинал строиться, а ПТУ уже готовил для него специалистов.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19331
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 19.09.23 - 20:06
#2
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Какие любопытные фотографии. А это точно в Казахстане снимали? ;-) :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19331
Re: «Нам нужны специалисты» - Лабораторию металлургии черных...
Отправлено: 19.09.23 - 21:08
#3
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Цитата:
...да и специальное оборудование приходилось делать из подручных средств

Цитата:
Просто из-за бюрократических процедур закупка затянулась на долгое время.


Как тебе такое, Илон Маск?! :lol:
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