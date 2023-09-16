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Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47577
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
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Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 19:32
Цитата:
Так можно только ответную реакцию получить, как у меня ))
Добринцофф:
Учить язык из под палки ,методом штрафов и наказаний,ты всерьёз считаешь,что так можно заставить выучить казахский?
Учить язык из под палки ,методом штрафов и наказаний,ты всерьёз считаешь,что так можно заставить выучить казахский?
Так можно только ответную реакцию получить, как у меня ))
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 19:33
Цитата:
И много таких случаев было? Сильно по бизнесу ударило?)
Добринцофф:
Ну допустим даже что то не понятно,покупатель спрашивает на казахском,я ему не смог ответить и больше он не придёт
Ну допустим даже что то не понятно,покупатель спрашивает на казахском,я ему не смог ответить и больше он не придёт
И много таких случаев было? Сильно по бизнесу ударило?)
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 19:35
Цитата:
А я первый попросил ссылочку на видео, где казахоязычного (не двуязычного) не смог обслужить русскоязычный?
abaika95:
а можно ссылочку?
а можно ссылочку?
А я первый попросил ссылочку на видео, где казахоязычного (не двуязычного) не смог обслужить русскоязычный?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9527
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 20:40
Цитата:
Не было таких случаев,всегда находили общий язык.
Было что казахи продавцы , южане привезут арбузы,лук или перец на ОРТ и абсолютно по русски не понимают,и то без проблем общались.
maxsaf:
И много таких случаев было? Сильно по бизнесу ударило?)
И много таких случаев было? Сильно по бизнесу ударило?)
Не было таких случаев,всегда находили общий язык.
Было что казахи продавцы , южане привезут арбузы,лук или перец на ОРТ и абсолютно по русски не понимают,и то без проблем общались.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13157
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 18.09.23 - 20:43
Люди не языком должны разговаривать.
А чем?
Душой!
А если душой не получается, то че языками трепатся.( белые росы) 1983 г.
А чем?
Душой!
А если душой не получается, то че языками трепатся.( белые росы) 1983 г.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14015
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 10:23
Цитата:
так никто и не говорит о создании автономии))
только о языковой резеварции
максу вон идея нравится
выдлеим район гденибудь под тулькубасом
как англичане выделили квебек французам а за его пределами ни-ни
учи английский уже))Цитата:
бесполезный аргумент который работает прямо против русскоязычных
иногда вообще появляется смутное сомнение
а не украинский ли ты патриот-русофоб?
все что ты пишешь прямо противположно интересам местных русских
вот так и получается
канадец напишет чтонибудь,кто то подумает что это русский пишет и отдуваться потом будут местные русские за его предложения)
медвежья услуга в современных реалиях приравнивается к диверсии
Цитата:
знаю я ваши стимулы
один придет его не обслужат
второй придет
третий
ты казахоязычного продовца всеровно не поставишь
а вот штраф прилетит или общественное осуждение туут сразу и продавцы появляются и знания нужные))
Цитата:
никому нафиг не сдалось учить тебя палкой казахскому языку
хоть на нанайском разговаривай
разговор идет только об обслуживании на гос языке
эдак вы легко пытаетесь натянуть сову на глобус
когда ему говорят что обслуживать надо на двух языках сразу пространные рассуждения начинаются-ой из пооод палки это не дело, ооой это не педагогично, ооой то, ооой се
конкретно есть правила
на заводе не надел каску получил штраф
плевать всем на твое мнение
не продышал с утра на завод-вылетел с работы
не пристегнул ремень-получил штраф
должно быть обслуживание на двух языках-значит делай
мы же не канада где часть жителей могут дискриминировать по языковому вопросу прикрываясь мнимым законом о двух гос языках
saba:
Казахстан это унитарное государство, а не федерация
Казахстан это унитарное государство, а не федерация
так никто и не говорит о создании автономии))
только о языковой резеварции
максу вон идея нравится
выдлеим район гденибудь под тулькубасом
как англичане выделили квебек французам а за его пределами ни-ни
учи английский уже))Цитата:
maxsaf:
Да, это веский аргумент, и никуда вы от него не спрячитесь
Да, это веский аргумент, и никуда вы от него не спрячитесь
бесполезный аргумент который работает прямо против русскоязычных
иногда вообще появляется смутное сомнение
а не украинский ли ты патриот-русофоб?
все что ты пишешь прямо противположно интересам местных русских
вот так и получается
канадец напишет чтонибудь,кто то подумает что это русский пишет и отдуваться потом будут местные русские за его предложения)
медвежья услуга в современных реалиях приравнивается к диверсии
Цитата:
Добринцофф:
Ну допустим даже что то не понятно,покупатель спрашивает на казахском,я ему не смог ответить и больше он не придёт,вот это и есть стимул учить язык. Но никак не вот этот вот
Ну допустим даже что то не понятно,покупатель спрашивает на казахском,я ему не смог ответить и больше он не придёт,вот это и есть стимул учить язык. Но никак не вот этот вот
знаю я ваши стимулы
один придет его не обслужат
второй придет
третий
ты казахоязычного продовца всеровно не поставишь
а вот штраф прилетит или общественное осуждение туут сразу и продавцы появляются и знания нужные))
Цитата:
Добринцофф:
Учить язык из под палки ,методом штрафов и наказаний,ты всерьёз считаешь,что так можно заставить выучить казахский?
Учить язык из под палки ,методом штрафов и наказаний,ты всерьёз считаешь,что так можно заставить выучить казахский?
никому нафиг не сдалось учить тебя палкой казахскому языку
хоть на нанайском разговаривай
разговор идет только об обслуживании на гос языке
эдак вы легко пытаетесь натянуть сову на глобус
когда ему говорят что обслуживать надо на двух языках сразу пространные рассуждения начинаются-ой из пооод палки это не дело, ооой это не педагогично, ооой то, ооой се
конкретно есть правила
на заводе не надел каску получил штраф
плевать всем на твое мнение
не продышал с утра на завод-вылетел с работы
не пристегнул ремень-получил штраф
должно быть обслуживание на двух языках-значит делай
мы же не канада где часть жителей могут дискриминировать по языковому вопросу прикрываясь мнимым законом о двух гос языках
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14015
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 10:29
Цитата:
переживаем всем районом
вот эта реакция
потеряли преподавателя информатики
ужос
Цитата:
а я уже отвечал
каналы диаса и куата там все казахоязычные обращаются
и их не могут обслужить
Цитата:
-бить не пробовал?
-нет
-попробуй только без злости......(х/ф белые росы)
maxsaf:
Так можно только ответную реакцию получить, как у меня
Так можно только ответную реакцию получить, как у меня
переживаем всем районом
вот эта реакция
потеряли преподавателя информатики
ужос
Цитата:
maxsaf:
А я первый попросил ссылочку на видео
А я первый попросил ссылочку на видео
а я уже отвечал
каналы диаса и куата там все казахоязычные обращаются
и их не могут обслужить
Цитата:
Vit:
Люди не языком должны разговаривать. А чем? Душой! А если душой не получается, то че языками трепатся.
Люди не языком должны разговаривать. А чем? Душой! А если душой не получается, то че языками трепатся.
-бить не пробовал?
-нет
-попробуй только без злости......(х/ф белые росы)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2855
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 10:34
Только у нас, только на форуме единственный в мире человек, который поменял всё, страну,язык, среду обитания для того, чтобы не переводить ценники
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 10:37
Цитата:
Ну понятно, следующий раз буду так же отвечать.
abaika95:
а я уже отвечал каналы диаса и куата там все казахоязычные обращаются и их не могут обслужить
а я уже отвечал каналы диаса и куата там все казахоязычные обращаются и их не могут обслужить
Ну понятно, следующий раз буду так же отвечать.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 10:40
Цитата:
Потому что выяснил, в том числе с вашей помощью, что они непереводимые, но объяснять это тем, кто требовал, бесполезно))
saba:
Только у нас, только на форуме единственный в мире человек, который поменял всё, страну,язык, среду обитания для того, чтобы не переводить ценники
Только у нас, только на форуме единственный в мире человек, который поменял всё, страну,язык, среду обитания для того, чтобы не переводить ценники
Потому что выяснил, в том числе с вашей помощью, что они непереводимые, но объяснять это тем, кто требовал, бесполезно))
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 10:45
Цитата:
А людей туда как планируете свозить, в товарных вагонах?
abaika95:
выдлеим район гденибудь под тулькубасом
выдлеим район гденибудь под тулькубасом
А людей туда как планируете свозить, в товарных вагонах?
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 10:53
Цитата:
Это и на всех ипэшников распространяется без исключения?
abaika95:
когда ему говорят что обслуживать надо на двух языках
когда ему говорят что обслуживать надо на двух языках
Это и на всех ипэшников распространяется без исключения?
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 11:03
Цитата:
Вы как всегда перекручиваете, речи не было про где-нибудь, это вы уже от себя придумали, а такая идея мне не нравится
abaika95:
максу вон идея нравится выдлеим район гденибудь под тулькубасом
максу вон идея нравится выдлеим район гденибудь под тулькубасом
Вы как всегда перекручиваете, речи не было про где-нибудь, это вы уже от себя придумали, а такая идея мне не нравится
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14015
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 11:19
Цитата:
чаще всего заметил такие потом бегают и орут что их тут унижали и тапками гоняли)
палец покажи-ооо ну это все, это политическое преследование я уезжаю))
типичная позиция чтобы в загране сойти за беженца а не за гастарбайтера)
Цитата:
ссылочку на количество французских школ в твоей деревне можно?
хотя бы какой канал смотреть?)
Цитата:
мы че совки беспредельные чтоли?
сделаем тюлькубас двуязычным регионом
а остальную страну чисто казахоязычной
русскоязычные сами туда поедут
пример канады же? Цитата:
сфера обслуживания работающая с населнием
Цитата:
нет ты прямо подтвердил что желаешь языковую резервацию для русскоязычных в рк по примеру канады
я еще удивился что это как бы антиконституционно и античелвоечно
но из канады виднее же?
saba:
Только у нас, только на форуме единственный в мире человек, который поменял всё, страну,язык, среду обитания для того, чтобы не переводить ценники
Только у нас, только на форуме единственный в мире человек, который поменял всё, страну,язык, среду обитания для того, чтобы не переводить ценники
чаще всего заметил такие потом бегают и орут что их тут унижали и тапками гоняли)
палец покажи-ооо ну это все, это политическое преследование я уезжаю))
типичная позиция чтобы в загране сойти за беженца а не за гастарбайтера)
Цитата:
maxsaf:
Ну понятно, следующий раз буду так же отвечать.
Ну понятно, следующий раз буду так же отвечать.
ссылочку на количество французских школ в твоей деревне можно?
хотя бы какой канал смотреть?)
Цитата:
maxsaf:
А людей туда как планируете свозить, в товарных вагонах?
А людей туда как планируете свозить, в товарных вагонах?
мы че совки беспредельные чтоли?
сделаем тюлькубас двуязычным регионом
а остальную страну чисто казахоязычной
русскоязычные сами туда поедут
пример канады же? Цитата:
maxsaf:
Это и на всех ипэшников распространяется без исключения?
Это и на всех ипэшников распространяется без исключения?
сфера обслуживания работающая с населнием
Цитата:
maxsaf:
речи не было про где-нибудь, это вы уже от себя придумали, а такая идея мне не нравится
речи не было про где-нибудь, это вы уже от себя придумали, а такая идея мне не нравится
нет ты прямо подтвердил что желаешь языковую резервацию для русскоязычных в рк по примеру канады
я еще удивился что это как бы антиконституционно и античелвоечно
но из канады виднее же?
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 19:17
Цитата:
А спрятаться успеешь?
abaika95:
сделаем тюлькубас двуязычным регионом а остальную страну чисто казахоязычной
сделаем тюлькубас двуязычным регионом а остальную страну чисто казахоязычной
А спрятаться успеешь?
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