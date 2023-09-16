Отправлено: - 10:23

saba:

Казахстан это унитарное государство, а не федерация

maxsaf:

Да, это веский аргумент, и никуда вы от него не спрячитесь

Добринцофф:

Ну допустим даже что то не понятно,покупатель спрашивает на казахском,я ему не смог ответить и больше он не придёт,вот это и есть стимул учить язык. Но никак не вот этот вот

Добринцофф:

Учить язык из под палки ,методом штрафов и наказаний,ты всерьёз считаешь,что так можно заставить выучить казахский?

Цитата:так никто и не говорит о создании автономии))только о языковой резеварциимаксу вон идея нравитсявыдлеим район гденибудь под тулькубасомкак англичане выделили квебек французам а за его пределами ни-ниучи английский уже))Цитата:бесполезный аргумент который работает прямо против русскоязычныхиногда вообще появляется смутное сомнениеа не украинский ли ты патриот-русофоб?все что ты пишешь прямо противположно интересам местных русскихвот так и получаетсяканадец напишет чтонибудь,кто то подумает что это русский пишет и отдуваться потом будут местные русские за его предложения)медвежья услуга в современных реалиях приравнивается к диверсииЦитата:знаю я ваши стимулыодин придет его не обслужатвторой придеттретийты казахоязычного продовца всеровно не поставишьа вот штраф прилетит или общественное осуждение туут сразу и продавцы появляются и знания нужные))Цитата:никому нафиг не сдалось учить тебя палкой казахскому языкухоть на нанайском разговаривайразговор идет только об обслуживании на гос языкеэдак вы легко пытаетесь натянуть сову на глобускогда ему говорят что обслуживать надо на двух языках сразу пространные рассуждения начинаются-ой из пооод палки это не дело, ооой это не педагогично, ооой то, ооой секонкретно есть правилана заводе не надел каску получил штрафплевать всем на твое мнениене продышал с утра на завод-вылетел с работыне пристегнул ремень-получил штрафдолжно быть обслуживание на двух языках-значит делаймы же не канада где часть жителей могут дискриминировать по языковому вопросу прикрываясь мнимым законом о двух гос языках