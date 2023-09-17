Отправлено: - 19:11

Alehander:

Да кстати ее день рождения 13 сентября. Ага. А Вторая Мировая Война, которую автор называет отечественной началась 17 сентября 1939 года. 17 сентября 1939 года СССР, напал на Польшу, тем самым вступил во Вторую Мировую войну И чтобы там ни говорили советские (российские пропагандистские) историки, важно напомнить, что СССР вступил на стороне нацистской Германии! Вот такая вот она сермяжья (зачеркнуто) историческая правда.

Цитата:Отмечал, на форуме неоднократно, но у отдельных "грамотеев" своя история и свои герои, отличающийся от мировой. Процитирую отрывки :Кайрат стайер: Более трёх лет тому назад, ниже по ссылке, отдельным "грамотеям" говорил, что за Великую Общую Победу пожертвовали своими жизнями антифашисты из коалиции состоящей 62 стран, чтобы мы жили под мирным небом и не надо принижать их роль и тянуть одеяло только на себя, память о всех кто боролся с фашизмом должна остаться на века, тысячелетия, вечно!Кайрат стайер: Если правильно будут разъяснять, тогда всё будет нормально. Не утаивать, например Польша яростно сопротивлялась фашистам в начале сентября 1939 года, около тысячи танков и другой техники и живой силы уничтожили, пока в середине сентября СССР не ударила с востока. Объявили первыми войну фашистам Великобритания, через несколько дней Канада и.т.д. все помогали, коалиция из 62 стран.Подробнее здесь: