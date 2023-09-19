Отправлено: - 15:31

Гога:

NYT в ходе расследования выяснила, что по Константиновке ударили ВСУ .Американская газета New York Times

Гога:

писал и известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.

Skeptic:

Аксиома: российская армия по чисто гражданским объектам не стреляет. Не чисто гражданские - те, в которых укрываются бандиты ВСУ. Аксиома: по гражданским объектам на российской территории стреляют ВСУ. Для организации провокаций могут убить и своих граждан на своей территории. Что и делают часто. Всё просто.

Цитата:а как это у вас работает интересно?когда американские газеты пишут что россия агрессор и оккупант напавший на соседнюю страну так то западная пропаганда, вранье и русофобияа как только речь об Украине так это чистая правда от уважаемых американских изданий?)))может это и в другую сторону также работает нет?))не задумывались?Цитата:когда он пишет про россию он получается тоже правду пишет ведь так?Цитата:а потом эти товарищи еще обижаются что их зомборями называют)тупо как эти установили себе сектантскую аксиому и ниче не хотят не слышать не пониматьнаши войска выполняют интернациональный долг в афганистане! только строят и развозят гуманитарку! аксиома-верима потом бац и выяснятся что убивали и детей и женщин и старикови мины везде раскидали что дети до сих пор руки ноги теряют на лепесткахи стыдно было афганцам в 90ые форму носитьи государство их кинуло "мы вас туда не посылали"но нет забылимы боремся с террористами в чечне! аксиомаа потом бац и зачистка аулов, и убийства мирных граждан в самашках (аналог сонгми) итдвсе чеченцы террористы! они взрывают наших граждан! аксиомаа потом бац взрывы домов в москве! гексоген, фсбшники с рязанским сахаром, признания литвиненко....какая бы не была лживая америка и ее политикано к чести признать даже во время вьетнамской войны в сша проходили антивоенные пикеты собиравшие по сотни тысяч человека журналисты издавали правду о боевых действиях своей армии и зверствахто же инцидент в сонгми опубликовал Саймун Херш которого вы сейчас так облизываете как правдоборцаво время войны 2003 года сотни звезд сша отказывались выступать перед бойцами в ираке и протестовали против агрессиидля сша это было нормойдля россиян это предательство интересов путина...аксиома ваша