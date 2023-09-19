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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 640 из 640«1...638639640
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31057
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 14:45
#9586
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Идет охота на кабана идет охота...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31057
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 14:51
#9587
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Канадские кабаны или попросту суперсвиньи..
Познавательно..



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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8483
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 14:54
#9588
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Цитата:
111:

------------Не надо обобщать . Тут частный вопрос -- чья ракета упала на рынок в Константиновке ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31057
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 15:16
#9589
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Цитата:
Гога:
Тут частный вопрос --

Не отвечай вопросом на вопрос.
Для начала предоставь данные о том, что ты честно проиграл спор.
То есть два.
А потом, можно поговорить.
А то отнекиваешься уже неделю наверно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14015
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 15:31
#9590
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Цитата:
Гога:
NYT в ходе расследования выяснила, что по Константиновке ударили ВСУ .Американская газета New York Times

а как это у вас работает интересно?
когда американские газеты пишут что россия агрессор и оккупант напавший на соседнюю страну так то западная пропаганда, вранье и русофобия
а как только речь об Украине так это чистая правда от уважаемых американских изданий?)))
может это и в другую сторону также работает нет?))
не задумывались?
Цитата:
Гога:
писал и известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.

когда он пишет про россию он получается тоже правду пишет ведь так?
Цитата:
Skeptic:
Аксиома: российская армия по чисто гражданским объектам не стреляет. Не чисто гражданские - те, в которых укрываются бандиты ВСУ. Аксиома: по гражданским объектам на российской территории стреляют ВСУ. Для организации провокаций могут убить и своих граждан на своей территории. Что и делают часто. Всё просто.

а потом эти товарищи еще обижаются что их зомборями называют)
тупо как эти установили себе сектантскую аксиому и ниче не хотят не слышать не понимать
наши войска выполняют интернациональный долг в афганистане! только строят и развозят гуманитарку! аксиома-верим
а потом бац и выяснятся что убивали и детей и женщин и стариков
и мины везде раскидали что дети до сих пор руки ноги теряют на лепестках
и стыдно было афганцам в 90ые форму носить
и государство их кинуло "мы вас туда не посылали"
но нет забыли
мы боремся с террористами в чечне! аксиома
а потом бац и зачистка аулов, и убийства мирных граждан в самашках (аналог сонгми) итд
все чеченцы террористы! они взрывают наших граждан! аксиома
а потом бац взрывы домов в москве! гексоген, фсбшники с рязанским сахаром, признания литвиненко....

какая бы не была лживая америка и ее политика
но к чести признать даже во время вьетнамской войны в сша проходили антивоенные пикеты собиравшие по сотни тысяч человек
а журналисты издавали правду о боевых действиях своей армии и зверствах
то же инцидент в сонгми опубликовал Саймун Херш которого вы сейчас так облизываете как правдоборца
во время войны 2003 года сотни звезд сша отказывались выступать перед бойцами в ираке и протестовали против агрессии
для сша это было нормой
для россиян это предательство интересов путина...
аксиома ваша
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 17:15
#9591
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Цитата:
Skeptic:
Всё просто.

Добавлю ещё одну аксиому если бы Россия не напала на Украину 24 февраля 2022 года ничьи бы ракеты вообще бы не летали над Константиновкой.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 17:27
#9592
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Такой огромной лжи как насчёт Украины со стороны РФ наверное не было ещё в истории мира. Больше 2х лет уже идёт полномасштабная война с задействованием сотен тысяч человек живой силы, танков, артиллерии, авиации, ВМФ. А для России это всё ещё не война, а войсковая мини операция. После этого всем Вашим "аксиомам" веры нет. Для чего и идёт это отрицание войны как таковой, чтобы рассказывать миру все эти сказки типа Ваших "аксиом". А это война, настоящая страшная, со всеми её последствиями, где никакое высокоточное оружие не спасёт от неизбежных потерь мирного населения. И виноват в этом прежде всего тот , кто начал эту войну. Кто ввёл массированные подразделения своих войск на территорию сопредельного государства. А у нас всё говорят:"Всё вам Путин виноват". А кто ещё? Украина как известно на Россию не нападала, как и весь коллективный Запад.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 17:31
#9593
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Такие оправдания жалкие , как у хулигана, который говорит:" Да я его по голове не бил, а всего только по печени и почкам".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 17:56
#9594
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Цитата:
saba:
если бы Россия не напала на Украину 24 февраля 2022

Если бы Россия не начала СВО, ВСУ убивали бы мирных жителей уже девятый год.
И не просто убивали бы, а покрыли ковровыми бомбардировками всю территорию Донбасса, как их учили их хозяева из США. У тех богатый опыт в этом деле.
Не смотрели бы, где школы, больницы, детские сады... Этим "объектам" доставалось бы в первую очередь.
Просто сейчас у ВСУ руки укорочены стали, не могут они развернуться. А скоро их совсем укоротят.
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