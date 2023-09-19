Гога: NYT в ходе расследования выяснила, что по Константиновке ударили ВСУ .Американская газета New York Times
а как это у вас работает интересно? когда американские газеты пишут что россия агрессор и оккупант напавший на соседнюю страну так то западная пропаганда, вранье и русофобия а как только речь об Украине так это чистая правда от уважаемых американских изданий?))) может это и в другую сторону также работает нет?)) не задумывались? Цитата:
Гога: писал и известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.
когда он пишет про россию он получается тоже правду пишет ведь так? Цитата:
Skeptic: Аксиома: российская армия по чисто гражданским объектам не стреляет. Не чисто гражданские - те, в которых укрываются бандиты ВСУ. Аксиома: по гражданским объектам на российской территории стреляют ВСУ. Для организации провокаций могут убить и своих граждан на своей территории. Что и делают часто. Всё просто.
а потом эти товарищи еще обижаются что их зомборями называют) тупо как эти установили себе сектантскую аксиому и ниче не хотят не слышать не понимать наши войска выполняют интернациональный долг в афганистане! только строят и развозят гуманитарку! аксиома-верим а потом бац и выяснятся что убивали и детей и женщин и стариков и мины везде раскидали что дети до сих пор руки ноги теряют на лепестках и стыдно было афганцам в 90ые форму носить и государство их кинуло "мы вас туда не посылали" но нет забыли мы боремся с террористами в чечне! аксиома а потом бац и зачистка аулов, и убийства мирных граждан в самашках (аналог сонгми) итд все чеченцы террористы! они взрывают наших граждан! аксиома а потом бац взрывы домов в москве! гексоген, фсбшники с рязанским сахаром, признания литвиненко....
какая бы не была лживая америка и ее политика но к чести признать даже во время вьетнамской войны в сша проходили антивоенные пикеты собиравшие по сотни тысяч человек а журналисты издавали правду о боевых действиях своей армии и зверствах то же инцидент в сонгми опубликовал Саймун Херш которого вы сейчас так облизываете как правдоборца во время войны 2003 года сотни звезд сша отказывались выступать перед бойцами в ираке и протестовали против агрессии для сша это было нормой для россиян это предательство интересов путина... аксиома ваша
Такой огромной лжи как насчёт Украины со стороны РФ наверное не было ещё в истории мира. Больше 2х лет уже идёт полномасштабная война с задействованием сотен тысяч человек живой силы, танков, артиллерии, авиации, ВМФ. А для России это всё ещё не война, а войсковая мини операция. После этого всем Вашим "аксиомам" веры нет. Для чего и идёт это отрицание войны как таковой, чтобы рассказывать миру все эти сказки типа Ваших "аксиом". А это война, настоящая страшная, со всеми её последствиями, где никакое высокоточное оружие не спасёт от неизбежных потерь мирного населения. И виноват в этом прежде всего тот , кто начал эту войну. Кто ввёл массированные подразделения своих войск на территорию сопредельного государства. А у нас всё говорят:"Всё вам Путин виноват". А кто ещё? Украина как известно на Россию не нападала, как и весь коллективный Запад.
saba: если бы Россия не напала на Украину 24 февраля 2022
Если бы Россия не начала СВО, ВСУ убивали бы мирных жителей уже девятый год. И не просто убивали бы, а покрыли ковровыми бомбардировками всю территорию Донбасса, как их учили их хозяева из США. У тех богатый опыт в этом деле. Не смотрели бы, где школы, больницы, детские сады... Этим "объектам" доставалось бы в первую очередь. Просто сейчас у ВСУ руки укорочены стали, не могут они развернуться. А скоро их совсем укоротят.
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