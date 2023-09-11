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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 571 из 571«1...569570571
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.23 - 22:05
#8551
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Калина красная. Блин - горькая... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31057
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.23 - 17:52
#8552
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Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.23 - 17:56
#8553
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Вот такие цветы, растут на улицах
деревни. В горшках... :lol: :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.23 - 17:57
#8554
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Наверное Путин В.В. - приедет... :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31057
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.23 - 18:01
#8555
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.23 - 18:05
#8556
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Это, немного ближе Цветы - большие.
Можно вместо шапки, на голову - надевать... :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19104
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.23 - 20:21
#8557
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Цитата:
drakon:
Можно вместо шапки, на голову - надевать...


примеривал?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19104
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.23 - 20:26
#8558
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Цитата:
alex_60:
Удачи в борьбе с нечистью.


смотрю идет удачно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31057
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.23 - 15:24
#8559
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.23 - 15:35
#8560
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Битва за урожай - закончилась.
Теперь такие "Памятники", стоят
в каждой деревне... :lol: :oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13156
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.23 - 15:41
#8561
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Цитата:
drakon:
Привет. Да, да в России и в Беларуссии тоже такие архитектуры строят фермеры. Всякие. Я ещё хотел Акросу предложить что б тоже у себя так сделал. Будет первым. В Казахстане я ещё не видел такое)
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Страница 571 из 571«1...569570571
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