Цитата:
Гога:
NYT в ходе расследования выяснила, что по Константиновке ударили ВСУ .Американская газета New York Times
а как это у вас работает интересно?
когда американские газеты пишут что россия агрессор и оккупант напавший на соседнюю страну так то западная пропаганда, вранье и русофобия
а как только речь об Украине так это чистая правда от уважаемых американских изданий?)))
может это и в другую сторону также работает нет?))
не задумывались?
Цитата:
Гога:
писал и известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.
когда он пишет про россию он получается тоже правду пишет ведь так?
Цитата:
Skeptic:
Аксиома: российская армия по чисто гражданским объектам не стреляет. Не чисто гражданские - те, в которых укрываются бандиты ВСУ. Аксиома: по гражданским объектам на российской территории стреляют ВСУ. Для организации провокаций могут убить и своих граждан на своей территории. Что и делают часто. Всё просто.
а потом эти товарищи еще обижаются что их зомборями называют)
тупо как эти установили себе сектантскую аксиому и ниче не хотят не слышать не понимать
наши войска выполняют интернациональный долг в афганистане! только строят и развозят гуманитарку! аксиома-верим
а потом бац и выяснятся что убивали и детей и женщин и стариков
и мины везде раскидали что дети до сих пор руки ноги теряют на лепестках
и стыдно было афганцам в 90ые форму носить
и государство их кинуло "мы вас туда не посылали"
но нет забыли
мы боремся с террористами в чечне! аксиома
а потом бац и зачистка аулов, и убийства мирных граждан в самашках (аналог сонгми) итд
все чеченцы террористы! они взрывают наших граждан! аксиома
а потом бац взрывы домов в москве! гексоген, фсбшники с рязанским сахаром, признания литвиненко....
какая бы не была лживая америка и ее политика
но к чести признать даже во время вьетнамской войны в сша проходили антивоенные пикеты собиравшие по сотни тысяч человек
а журналисты издавали правду о боевых действиях своей армии и зверствах
то же инцидент в сонгми опубликовал Саймун Херш которого вы сейчас так облизываете как правдоборца
во время войны 2003 года сотни звезд сша отказывались выступать перед бойцами в ираке и протестовали против агрессии
для сша это было нормой
для россиян это предательство интересов путина...
аксиома ваша