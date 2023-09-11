Отправлено: - 15:41

drakon:

Цитата:Привет. Да, да в России и в Беларуссии тоже такие архитектуры строят фермеры. Всякие. Я ещё хотел Акросу предложить что б тоже у себя так сделал. Будет первым. В Казахстане я ещё не видел такое)