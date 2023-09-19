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≡ "Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как сайга уничтожает урожай казахстанских фермеров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47576
"Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как сайга уничтожает урожай казахстанских фермеров
Отправлено: 19.09.23 - 14:02
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По словам фермеров Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Акмолинской областей, эти животные вытаптывают и съедают посевы, из-за чего сельхозпроизводители терпят колоссальные убытки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31057
"Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как сайга уничтожает урожай казахстанских фермеров
Отправлено: 19.09.23 - 14:02
#1
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Цитата:
этом году фермеры Атбасарского района написали письмо президенту, но результатов нет.


Еще утро не наступило же..
Ждемс, когда поздравить с Добрым и хорошим сном..

[Исправлено: 111, 19.09.2023 - 14:03]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
124
Re: "Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как...
Отправлено: 19.09.23 - 14:04
#2
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О Майн гот, бреда забористее я ещё не слышал, да дитя государства вернее одного Елбасы, стрелять, бояться, что они там курят?!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31057
Re: "Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как...
Отправлено: 19.09.23 - 14:08
#3
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Цитата:
Эксперт напомнила, как сильно ценятся рога сайги на мировом рынке, что чуть не привело к вымиранию этих животных. И сейчас действует нулевая квота на вывоз этих рогов из Казахстана, то есть экспорт запрещён. Эти нормы международное сообщество может пересмотреть в 2025 году, и тогда Казахстану, возможно, разрешат торговать рогами сайги. И деньги


Но оно не наступит.
Не сейчас.
Просветление.
В смысле президент то сделает решение, но кому то выгодно ведь развести сайгу, потом приватизировать их стада и как раз под этот год начать заниматься неплохим бизнесом..
Весьма неплохо
А так, как страдают от этого весьма авторитетные аграрии, то человек, который это хочет сделать, еще значит авторитетней, скорее из семьи ноль первого..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1424
Re: "Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как...
Отправлено: 19.09.23 - 15:22
#4
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Цитата:
Сельхозпроизводители считают, что рост поголовья этих копытных нужно контролировать,

может быть лучше вас хапуг сократить вместе с кривоногими агрономами!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14015
Re: "Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как...
Отправлено: 19.09.23 - 15:39
#5
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олигархи лоббируют тему по отстрелу сайги в рк
им надо шейхов как то сюда завезти так они все соц сети уже завалили этой темой что надо разрешить охоту на сайгу мол это принесет коммерческую выгоду государству.
надо этой сайге просто территорию выделить огромную типа нац парка как в танзании
пусть там за забором ходит
но разрешать отстрел это конец популяции сайги, олигархи как саранча они не остановятся перед выгодой
торгашам вообще нельзя давать волю формировать общественное мнение
торгаш всегда исходит из своих интересов по приобретению капитала и ему плевать на нац интересы
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26053
"Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как сайга уничтожает урожай казахстанских фермеров
Отправлено: 19.09.23 - 15:56
#6
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Цитата:
abaika95:
надо этой сайге просто территорию выделить огромную

Так Тургай - огородите... :-P
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