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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 639 из 639«1...637638639
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31048
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 01:15
#9571
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Цитата:
maxsaf:
Забудь, больше никаких тебе ссылок -

Понятно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19321
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 01:35
#9572
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Цитата:
111:
Это было всегда, как только ты тут появился 11 лет назад, по кодовым именем Кейптаун..

Я такого имени тут не застал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19321
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 01:39
#9573
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Цитата:
111:
Ладно оправдываться..

Так это ты сейчас оправдываешься

Цитата:
111:
Кроме хохлятского борща или котлеток.. Но это не обзывание.


Мне зачем оправдываться? Ты в ноябре 2021 сказал и признал, что я один против всех выступил тут за то, чтобы украинцев не обзывали. А началось все с Абайки тогда, с его обзывательств.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14013
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 10:31
#9574
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у канады опять ночная смена
теперь до 2 ночи просидит написькивая как тут все не правы))
ляпота)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19321
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 11:04
#9575
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Цитата:
abaika95:
у канады опять ночная смена теперь до 2 ночи просидит написькивая как тут все не правы)) ляпота)

Скучно, лягу сегодня пораньше :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14013
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 11:13
#9576
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Цитата:
maxsaf:
Скучно, лягу сегодня пораньше

команды-отбой вроде как не было еще)
ну ка давай на новый круг)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19104
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 11:23
#9577
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смотрю на макса охота во флуде уже началась
со стороны сами знаете кого.. трут
ну ну.

[Исправлено: alex_60, 19.09.2023 - 11:24]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31048
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 12:01
#9578
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Цитата:
maxsaf:
Я такого имени тут не застал.

Ты как и все западненцы, не понял опять русского языка.
Это отсылка к фильму..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8481
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 14:04
#9579
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NYT в ходе расследования выяснила, что по Константиновке ударили ВСУ .Американская газета New York Times провела собственное расследование трагедии в Константиновке и пришла к выводу, что удар по рынку, где погибли 16 человек, нанесла украинская армия.Доказательства, собранные и проанализированные New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса «Бук».New York Times Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в США. Отмечается, что киевские власти пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и месту падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось попасть туда, опросить свидетелей и собрать остатки снаряда.Как пишет газета, перед ударом на кадрах с камеры наблюдения видно, что по меньшей мере четыре пешехода одновременно повернули головы на звук приближающегося снаряда — они смотрят в сторону территории, находящейся под контролем Киева. За несколько мгновений до взрыва видно отражение ракеты, пролетающей над двумя припаркованными автомобилями, что подтверждает ее движение с северо-запада. Такое же направление подтвердил и эксперт по взрывчатым веществам, изучив образовавшуюся воронку и повреждения. Местные жители сообщили NYT, что украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону линии фронта из города Дружковка. Находившиеся там журналисты газеты слышали звуки запусков. Об этом также писали местные жители в соцсетях. Время пусков соответствует времени удара ракеты по рынку в Константиновке. Кроме того, один из очевидцев заявил NYT, что ракеты были выпущены с места на окраине города, которое регулярно используют военные. Журналисты издания побывали там и увидели признаки недавнего пребывания войск.Издание приходит к выводу, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК «Бук».
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8481
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 14:05
#9580
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О том, что ракету, взорвавшуюся в Константиновке, запустили украинские войска, уже писал и известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. К такому выводу он пришел, проанализировав кадры удара.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31048
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.23 - 14:11
#9581
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О, россиянин проснулся.
С Добрым утром.....
Да, у вас война началась и уже давненько...
Наконец то хоть что то до них начинает доходить..
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