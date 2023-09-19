Отправлено: - 14:08

Эксперт напомнила, как сильно ценятся рога сайги на мировом рынке, что чуть не привело к вымиранию этих животных. И сейчас действует нулевая квота на вывоз этих рогов из Казахстана, то есть экспорт запрещён. Эти нормы международное сообщество может пересмотреть в 2025 году, и тогда Казахстану, возможно, разрешат торговать рогами сайги. И деньги

Цитата:Но оно не наступит.Не сейчас.Просветление.В смысле президент то сделает решение, но кому то выгодно ведь развести сайгу, потом приватизировать их стада и как раз под этот год начать заниматься неплохим бизнесом..Весьма неплохоА так, как страдают от этого весьма авторитетные аграрии, то человек, который это хочет сделать, еще значит авторитетней, скорее из семьи ноль первого..