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≡ "Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как сайга уничтожает урожай казахстанских фермеров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47576
"Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как сайга уничтожает урожай казахстанских фермеров
Отправлено: 19.09.23 - 14:02
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По словам фермеров Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Акмолинской областей, эти животные вытаптывают и съедают посевы, из-за чего сельхозпроизводители терпят колоссальные убытки.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31048
"Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как сайга уничтожает урожай казахстанских фермеров
Отправлено: 19.09.23 - 14:02
#1
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Цитата:
этом году фермеры Атбасарского района написали письмо президенту, но результатов нет.


Еще утро не наступило же..
Ждемс, когда поздравить с Добрым и хорошим сном..

[Исправлено: 111, 19.09.2023 - 14:03]
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
124
Re: "Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как...
Отправлено: 19.09.23 - 14:04
#2
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О Майн гот, бреда забористее я ещё не слышал, да дитя государства вернее одного Елбасы, стрелять, бояться, что они там курят?!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31048
Re: "Мы ревём, кричим и просим, нас не слышат". Как...
Отправлено: 19.09.23 - 14:08
#3
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Цитата:
Эксперт напомнила, как сильно ценятся рога сайги на мировом рынке, что чуть не привело к вымиранию этих животных. И сейчас действует нулевая квота на вывоз этих рогов из Казахстана, то есть экспорт запрещён. Эти нормы международное сообщество может пересмотреть в 2025 году, и тогда Казахстану, возможно, разрешат торговать рогами сайги. И деньги


Но оно не наступит.
Не сейчас.
Просветление.
В смысле президент то сделает решение, но кому то выгодно ведь развести сайгу, потом приватизировать их стада и как раз под этот год начать заниматься неплохим бизнесом..
Весьма неплохо
А так, как страдают от этого весьма авторитетные аграрии, то человек, который это хочет сделать, еще значит авторитетней, скорее из семьи ноль первого..
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