Отправлено: - 13:47

Vit:

конечном итоге директор уволит такого водителя

Цитата:Водители, а классные водители тем более - в большом ДЕФИЦИТЕ, так же как и хорошие, да уже и просто механизаторы.Кто будет работать вместо уволенных- Жандубаев и его замы ??, не думаю, даже и не их дети- НИКАКОЙ директор ПАТП не уволит, да и не крикнет на водителя, потому что их -НЕТ.Да, и управляют автобусом, вроде нормально: - иногда на 10 к родным в КЖБИ езжу.Может и иногда кто то из них и прибавил скорость, покурил, по сотику переговорил - ну и что тут такого- все мы люди, можно подумать что дома мужья не курят.Никто же не умер из-за этого.