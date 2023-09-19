Отправлено: - 12:05

Ильяс:

установить джипиэс-датчики на все автобусы и контролировать отделу ЖКХ

Цитата:Пробовали. Не прижилось. Многие водители вывели для себя тумблер включения/выключения GPS-трекера. Никакие штрафы за отключение их не пугают. Нет рычагов воздействия на водителей. Они понимают, что в городе высокий дефицит водителей с категорией D и что никто не желает работать на автобусе за такую зарплату и трату нервов. И перевозчики это понимают, поэтому и держатся за своих водителей.