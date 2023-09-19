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≡ "60-70 тысяч тенге - очень мало" - Повысить зарплату работникам "Жасыл Ел" предложил аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47574
"60-70 тысяч тенге - очень мало" - Повысить зарплату работникам "Жасыл Ел" предложил аким Костаная
Отправлено: 19.09.23 - 11:24
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- Были охвачены парк Победы, Центральный сквер, район железнодорожного вокзала, аллеи по улицам Козыбаева, Узкоколейная, Станционная, а также бойцы «Жасыл ел» осуществляли очистку микрорайона Кунай, - перечислил Дуйсеков.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14013
Re: "60-70 тысяч тенге - очень мало" - Повысить...
Отправлено: 19.09.23 - 11:24
#1
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КПД вообще есть от этих озеленителей?
нет я конечно понимаю что на лето необходимы трудовые резервы из числа молодежи
пусть работают чем просто балду гоняют
но как не проезжаю мимо клумб, молодняк лежит и отдыхает а работники подрядчики работают
при этом им еще надо этим "бойцам" постоянно показывать и объяснять куда и че высаживать-оно вот им надо?
тем более цифра какаято смешная 350 человек с 270тысячного города работает
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13154
Re: "60-70 тысяч тенге - очень мало" - Повысить...
Отправлено: 19.09.23 - 11:52
#2
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Цитата:
abaika95:

Пускай ребята работают. А на траве они там лежат или нет, это уже пусть сами между собо разбираются. Эти деньги для многих хоть какая то помощ. Чето себе прикупить, в компьютерный клуб сходить и тд
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