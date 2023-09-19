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≡ Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47574
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 10:58
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- Агрессивная езда водителя автобуса № 27 на дорогах, указали номер автобуса, - зачитал аким. И добавил: - Это тот перевозчик, у которого новые автобусы. Водители что, так хотели свои автобусы показать, что начали агрессивно ездить?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
123
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 10:58
#1
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Правильно, по карману бить, в конце концов придут нормальные ребята будут работать или действующие перевозчики перестроятся, аким белке в глаз попал
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
356
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 11:43
#2
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Разбор полетов по Жундубаевски, курят и носятся - погрозим пальчиком. Мозги свои включить не может, надо установить джипиэс-датчики на все автобусы и контролировать отделу ЖКХ. А за курение в общественном месте должны штрафовать полиция по видео пассажиров.

Но это не про этого акима...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13154
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 11:45
#3
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Цитата:
какую-то архитектурную фишку, чтобы он отличался от других.

Я догадываюсь че за фишка будет)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13154
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 11:47
#4
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Цитата:
ОГПУ:

Цитата:
Ильяс:

Вы че незнаите почему они носятся? Инфа давно всём известна. Будешь меньше привозить денег - будешь меньше получать зарплату. В конечном итоге директор уволит такого водителя как не проф пригодный. Так что это всё как раз сверху идёт. Водители не причём.
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
84
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 12:05
#5
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Цитата:
Ильяс:
установить джипиэс-датчики на все автобусы и контролировать отделу ЖКХ

Пробовали. Не прижилось. Многие водители вывели для себя тумблер включения/выключения GPS-трекера. Никакие штрафы за отключение их не пугают. Нет рычагов воздействия на водителей. Они понимают, что в городе высокий дефицит водителей с категорией D и что никто не желает работать на автобусе за такую зарплату и трату нервов. И перевозчики это понимают, поэтому и держатся за своих водителей.
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