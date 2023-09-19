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"60-70 тысяч тенге - очень мало" - Повысить зарплату работникам "Жасыл Ел" предложил аким Костаная
"60-70 тысяч тенге - очень мало" - Повысить зарплату работникам "Жасыл Ел" предложил аким Костаная
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