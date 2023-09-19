Re: "60-70 тысяч тенге - очень мало" - Повысить...

Отправлено: - 11:24

КПД вообще есть от этих озеленителей?

нет я конечно понимаю что на лето необходимы трудовые резервы из числа молодежи

пусть работают чем просто балду гоняют

но как не проезжаю мимо клумб, молодняк лежит и отдыхает а работники подрядчики работают

при этом им еще надо этим "бойцам" постоянно показывать и объяснять куда и че высаживать-оно вот им надо?

тем более цифра какаято смешная 350 человек с 270тысячного города работает