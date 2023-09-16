Отправлено: - 21:59

Эл-починно:

И таки да, ещё раз спрошу, можно ли отменить 40-секундное воздержание при корректировке комментария.

Эл-починно:

Может стоит действительно задуматься, над предложением 111-го - не более трёх или 5-ти комментариев подряд.

Эл-починно:

Всё забито мусором от 111-го.

Цитата:Спросим техподдержку. Потом ответим вам.Цитата:НЕ вижу смысла в том, чтобы ограничивать возможности оппонентов в дискуссии.Цитата:Есть такой пункт в соглашении:2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки или не относящуюся к теме дискуссии.Но применить его к Флуду чаще всего невозможно.Так что вариант только один - не участвовать в общении в этой ветке.