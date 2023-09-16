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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 01:37
Цитата:
Вода камень точит. Не реагируют модераторы - отправляйте главному редактору. И когда ему надоест тратить время на этот недобложек - тогда и последует адекватная реакция.
Эл-починно:
Практика показала недействительность данной функции. Пока сам и другие пользователи не начнут жаловаться. Сегодня к сожалению ничему нельзя верить.
Практика показала недействительность данной функции. Пока сам и другие пользователи не начнут жаловаться. Сегодня к сожалению ничему нельзя верить.
Вода камень точит. Не реагируют модераторы - отправляйте главному редактору. И когда ему надоест тратить время на этот недобложек - тогда и последует адекватная реакция.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 13:31
Цитата:
На что не реагируют, на какую жалобу?
На то, что пользователь не умеет пользоваться сайтом и находить именно ФОРУМ, а не последние сообщения?
И почему жалоба отправлена на меня?
maxsaf:
Не реагируют модераторы
Не реагируют модераторы
На что не реагируют, на какую жалобу?
На то, что пользователь не умеет пользоваться сайтом и находить именно ФОРУМ, а не последние сообщения?
И почему жалоба отправлена на меня?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 13:32
Цитата:
Да, я давно предлагал из за этого закрыть для начала Флуд.
Ты согласен, что там все сообщения малоинформативны?
maxsaf:
соглашении есть ещё один интересный пунктик - насчёт малоинформативных сообщений - пустышек. К
соглашении есть ещё один интересный пунктик - насчёт малоинформативных сообщений - пустышек. К
Да, я давно предлагал из за этого закрыть для начала Флуд.
Ты согласен, что там все сообщения малоинформативны?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 13:33
Цитата:
Не ищи логику, время логики прошло
111:
И почему жалоба отправлена на меня?
И почему жалоба отправлена на меня?
Не ищи логику, время логики прошло
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 13:34
Цитата:
Не согласен
111:
Да, я давно предлагал из за этого закрыть для начала Флуд. Ты согласен, что там все сообщения малоинформативны?
Да, я давно предлагал из за этого закрыть для начала Флуд. Ты согласен, что там все сообщения малоинформативны?
Не согласен
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1805
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 21:59
Цитата:
Спросим техподдержку. Потом ответим вам.
Цитата:
НЕ вижу смысла в том, чтобы ограничивать возможности оппонентов в дискуссии.
Цитата:
Есть такой пункт в соглашении:
2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки или не относящуюся к теме дискуссии.
Но применить его к Флуду чаще всего невозможно.
Так что вариант только один - не участвовать в общении в этой ветке.
Эл-починно:
И таки да, ещё раз спрошу, можно ли отменить 40-секундное воздержание при корректировке комментария.
И таки да, ещё раз спрошу, можно ли отменить 40-секундное воздержание при корректировке комментария.
Спросим техподдержку. Потом ответим вам.
Цитата:
Эл-починно:
Может стоит действительно задуматься, над предложением 111-го - не более трёх или 5-ти комментариев подряд.
Может стоит действительно задуматься, над предложением 111-го - не более трёх или 5-ти комментариев подряд.
НЕ вижу смысла в том, чтобы ограничивать возможности оппонентов в дискуссии.
Цитата:
Эл-починно:
Всё забито мусором от 111-го.
Всё забито мусором от 111-го.
Есть такой пункт в соглашении:
2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки или не относящуюся к теме дискуссии.
Но применить его к Флуду чаще всего невозможно.
Так что вариант только один - не участвовать в общении в этой ветке.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2348
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 22:10
Цитата:
Спасибо приму к сведению. Хотя я не про обсуждения, а больше про "засорение эфира" как бы. ну да ладно и на том спасибо, что за 40 секунд техподдержку спросите.
Тимур Гафуров:
Так что вариант только один - не участвовать в общении в этой ветке.
Так что вариант только один - не участвовать в общении в этой ветке.
Спасибо приму к сведению. Хотя я не про обсуждения, а больше про "засорение эфира" как бы. ну да ладно и на том спасибо, что за 40 секунд техподдержку спросите.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.09.23 - 00:17
Цитата:
Это вы всякую всячину дискуссией называете? Там, несколько мне известно, дискуссией и не пахнет, в отличие от остальных запахов рыбы, пива и прочих субстанций.
Тимур Гафуров:
НЕ вижу смысла в том, чтобы ограничивать возможности оппонентов в дискуссии.
НЕ вижу смысла в том, чтобы ограничивать возможности оппонентов в дискуссии.
Это вы всякую всячину дискуссией называете? Там, несколько мне известно, дискуссией и не пахнет, в отличие от остальных запахов рыбы, пива и прочих субстанций.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.09.23 - 01:03
Цитата:
Он называет Флуд.
А в ВВ если и есть дискуссии, то о нашем городе, фонтанах, нашей жизни..
Вполне все происходит мирно.
Тем более что я не удаляю никого там за мирные комментарии о нас, нашем городе, нашей жизни..
Почему жалоба на эту тему, я лично кого то обидел, и как обидел тебя?
Если что, извинюсь, для меня даже и вы канадцы люди..
Просто скажи, где я тебя обидел..
maxsaf:
Это вы всякую всячину дискуссией называете?
Это вы всякую всячину дискуссией называете?
Он называет Флуд.
А в ВВ если и есть дискуссии, то о нашем городе, фонтанах, нашей жизни..
Вполне все происходит мирно.
Тем более что я не удаляю никого там за мирные комментарии о нас, нашем городе, нашей жизни..
Почему жалоба на эту тему, я лично кого то обидел, и как обидел тебя?
Если что, извинюсь, для меня даже и вы канадцы люди..
Просто скажи, где я тебя обидел..
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1805
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.09.23 - 11:21
Цитата:
Вопрос был про весь Форум. И ответ - про весь Форум.
Где-то есть содержательные дискуссии, где-то их нет. Но если мы введем ограничение, то оно будет действительно для всех веток.
maxsaf:
Это вы всякую всячину дискуссией называете?
Это вы всякую всячину дискуссией называете?
Вопрос был про весь Форум. И ответ - про весь Форум.
Где-то есть содержательные дискуссии, где-то их нет. Но если мы введем ограничение, то оно будет действительно для всех веток.
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