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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19321
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 01:37
#5841
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Цитата:
Эл-починно:
Практика показала недействительность данной функции. Пока сам и другие пользователи не начнут жаловаться. Сегодня к сожалению ничему нельзя верить.

Вода камень точит. Не реагируют модераторы - отправляйте главному редактору. И когда ему надоест тратить время на этот недобложек - тогда и последует адекватная реакция.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31038
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 13:31
#5842
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Цитата:
maxsaf:
Не реагируют модераторы

На что не реагируют, на какую жалобу?
На то, что пользователь не умеет пользоваться сайтом и находить именно ФОРУМ, а не последние сообщения?
И почему жалоба отправлена на меня?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31038
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 13:32
#5843
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Цитата:
maxsaf:
соглашении есть ещё один интересный пунктик - насчёт малоинформативных сообщений - пустышек. К

Да, я давно предлагал из за этого закрыть для начала Флуд.
Ты согласен, что там все сообщения малоинформативны?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19321
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 13:33
#5844
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Цитата:
111:
И почему жалоба отправлена на меня?

Не ищи логику, время логики прошло ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19321
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 13:34
#5845
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Цитата:
111:
Да, я давно предлагал из за этого закрыть для начала Флуд. Ты согласен, что там все сообщения малоинформативны?

Не согласен ;-) :lol:
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1805
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 21:59
#5846
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Цитата:
Эл-починно:
И таки да, ещё раз спрошу, можно ли отменить 40-секундное воздержание при корректировке комментария.

Спросим техподдержку. Потом ответим вам.
Цитата:
Эл-починно:
Может стоит действительно задуматься, над предложением 111-го - не более трёх или 5-ти комментариев подряд.

НЕ вижу смысла в том, чтобы ограничивать возможности оппонентов в дискуссии.
Цитата:
Эл-починно:
Всё забито мусором от 111-го.

Есть такой пункт в соглашении:
2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки или не относящуюся к теме дискуссии.
Но применить его к Флуду чаще всего невозможно.
Так что вариант только один - не участвовать в общении в этой ветке.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2348
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.09.23 - 22:10
#5847
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Так что вариант только один - не участвовать в общении в этой ветке.

Спасибо приму к сведению. Хотя я не про обсуждения, а больше про "засорение эфира" как бы. ну да ладно и на том спасибо, что за 40 секунд техподдержку спросите.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19321
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.09.23 - 00:17
#5848
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Цитата:
Тимур Гафуров:
НЕ вижу смысла в том, чтобы ограничивать возможности оппонентов в дискуссии.

Это вы всякую всячину дискуссией называете? Там, несколько мне известно, дискуссией и не пахнет, в отличие от остальных запахов рыбы, пива и прочих субстанций.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31038
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.09.23 - 01:03
#5849
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Цитата:
maxsaf:
Это вы всякую всячину дискуссией называете?

Он называет Флуд.
А в ВВ если и есть дискуссии, то о нашем городе, фонтанах, нашей жизни..
Вполне все происходит мирно.
Тем более что я не удаляю никого там за мирные комментарии о нас, нашем городе, нашей жизни..
Почему жалоба на эту тему, я лично кого то обидел, и как обидел тебя?
Если что, извинюсь, для меня даже и вы канадцы люди..
Просто скажи, где я тебя обидел..
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1805
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.09.23 - 11:21
#5850
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Цитата:
maxsaf:
Это вы всякую всячину дискуссией называете?

Вопрос был про весь Форум. И ответ - про весь Форум.
Где-то есть содержательные дискуссии, где-то их нет. Но если мы введем ограничение, то оно будет действительно для всех веток.
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